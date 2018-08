taz: Deutschlandweit Belastungen durch Motorradlärm - Wichtige Zulassungstests sind freiwillig

Berlin (ots) - An mindestens 170 Orten in Deutschland gibt esBeschwerden wegen Lärms durch Motorräder und unnötig laute Autos. Dasgeht aus einer Übersicht der Tageszeitung "taz" (Samstagsausgabe)über die Meldungen von Betroffenen bei der Bürgerinitiative"Vereinigte Arbeitsgemeinschaft gegen Motorradlärm" sowiePresseberichten hervor. Sie zeigt, dass das Problem nicht nurpunktuell, sondern flächendeckend auftritt. Besonders betroffen sindlandschaftlich schöne Gegenden wie der Schwarzwald, die Eifel oderdie Elbtalaue und Naherholungsgebiete nahe Großstädten.Hohe Geräuschemissionen werden nach taz-Recherchen durch Lücken inder Gesetzgebung ermöglicht. Die wichtigsten Lärmtests für dieZulassung neuer Motorrad- und Automodelle seien nur freiwillig,schreibt die Zeitung. Die EU-Vorschriften sähen zwar vor, dass dieGrenzwerte auch bei Geschwindigkeiten von 20 bis 80 Kilometer proStunde eingehalten werden müssten. Aber in den Vorschriften für dieMotorradzulassung steht laut taz nicht, dass die Modelle diesenLärmtest auch absolvieren müssen. In der EU-Verordnung Nummer540/2014 über die Autozulassung heißt es: "Es besteht keine Pflicht,bei der Beantragung der EU-Typgenehmigung die tatsächlichen Prüfungendurchzuführen. Eine schriftliche Versicherung, dass die Modelle dieNorm einhalten, genügt."Ob diese Versicherungen zutreffen, kontrolliert etwa das inDeutschland zuständige Kraftfahrtbundesamt kaum. Es teilte der taznun mit, es habe 55 Motorradtypen genehmigt, seit die Vorschriftenüber die Geräuschprüfungen im Bereich von 20 bis 80 Kilometer proStunde im Januar 2017 für diese Fahrzeugklasse in Kraft getretensind. Überprüft hat es nach eigenen Angaben nur 1 Motorrad und 3Austauschschalldämpfer. Sanktionen wegen falscher Herstellerangabenhabe es bislang weder für Motorräder noch für Autos verhängt.Umfragen zufolge fühlt sich mehr als die Hälfte der Bevölkerungdurch Straßenverkehrslärm gestört oder belästigt, also in ihrerLebensqualität eingeschränkt. Dabei könnten chronischeLärmbelastungen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfälleverursachen, warnt das bundeseigene Robert-Koch-Institut. --- jma/fezPressekontakt:tazRedaktion Wirtschaft & UmweltJost MaurinTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell