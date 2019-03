taz: Brüssel plant neue Zulassung für hochgiftiges Bayer-Pestizid

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin (ots) - Die EU-Kommission will ein Pestizid der Bayer AGwiederzulassen, das laut Behörden wahrscheinlich ungeborene Kinderund die Fruchtbarkeit schädigen kann. Die im April 2020 auslaufendeErlaubnis für das Insektengift Thiacloprid solle durch eine neueersetzt werden, kündigte die Behörde dem EU-Parlament in einerunveröffentlichten Liste mit geplanten Verordnungen an, die derTageszeitung "taz" (Samstagausgabe) vorliegt. EineKommissionssprecherin dementierte das auf Anfrage nicht, sondernerklärte lediglich: "Es ist zu früh, um zu sagen, ob und wann eineAbstimmung darüber angesetzt wird." Die Mitgliedstaaten können eineWiedergenehmigung jedoch verhindern.Die EU-Kommission hat Thiacloprid 2005 zugelassen. Später stuftesie es aber als "wahrscheinlich reproduktionstoxisch" ein, weil es inneuen Versuchen eindeutig Tiere in ihrer Fortpflanzung beeinträchtigthat und so offenbar auch bei Menschen wirkt. Solche Substanzen dürfengemäß EU-Pestizidverordnung aus dem Jahr 2009 nicht alsPflanzenschutzmittel erlaubt werden - es sei denn, sie kommen nichtmit Menschen in Kontakt oder sie sind unbedingt nötig für dieLandwirtschaft. Genau auf diese Ausnahmen beruft sich Bayer. DerWirkstoff sei sicher anwendbar und ein wichtiges Hilfsmittel fürBauern."Wenn es der EU-Kommission ernst ist mit den Schutz vorschädlichen Pestiziden, muss sie die Anwendung von Thiaclopriddringend verbieten", sagte Lebensmittelexpertin Franziska Achterbergvon der Umweltschutzorganisation Greenpeace der taz. Biobauern würdenja zeigen, dass man auch ohne Pestizide Nahrungsmittel erzeugenkönne, so Achterberg. Die Landwirte müssten auf robuste Arten setzenund Schädlingen vorbeugen, indem sie zum Beispiel in Fruchtfolgenmehr Pflanzenarten auf einem Feld abwechseln. Wenn der Schädlingeinmal da ist, gebe es immer noch die im Biolandbau erprobtennicht-chemischen Methoden der Bekämpfung.Die EU-Lebensmittelbehörde liefert auch Belege dafür, dassThiacloprid sehr wohl mit Menschen in Kontakt kommt. Zum Beispielwerde in Fabriken Saatgut mit dem Mittel behandelt, schreibt dieBehörde in ihrer Bewertung des Wirkstoffs. Die Experten schätzten,dass in einem von drei untersuchten Werken Arbeiter mehr als deroffiziell vertretbaren Dosis ausgesetzt worden seien.jma/fezQuelle:http://www.taz.de/!5582725/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell