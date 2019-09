taz: Brandenburgs Grüne fordern von möglichen Koalitionspartnern Gesetz gegen Großinvestoren in der Landwirtschaft

Berlin (ots) - Die Brandenburger Grünen wollen in möglichenKoalitionsverhandlungen den Kampf gegen branchenfremde Großinvestorenin der Landwirtschaft auf die Tagesordnung setzen. "EinAgrarstrukturgesetz ist eine wichtige Kernforderung in unserenletzten beiden Wahlprogrammen", sagte der Grünen-Fraktionschef AxelVogel der Tageszeitung "taz" (Montagsausgabe)."Es wird in möglichen Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen",so Vogel weiter. Die Grünen würden sich nicht mit Prüfaufträgen oderVerweis an den Bund abspeisen lassen, "in der Erwartung, dass es niezu einem Landesgesetz kommen wird".Das Gesetz soll den Grünen zufolge vorschreiben, dass für Verkäufevon Anteilen an Unternehmen mit Agrarland eine Genehmigung derLandwirtschaftsbehörden erforderlich ist.Den kompletten Text lesen Sie hier:https://taz.de/Landgrabbing-in-Ostdeutschland/!5621001/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell