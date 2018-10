taz: Bayer produziert Pestizid, das wohl Krebs verursacht, und Mittel gegen diesen Krebs

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Berlin (ots) - BERLIN Der Chemiekonzern Bayer verkauft dasPestizid Glyphosat, das laut Krebsforschungsagentur derWeltgesundheitsorganisation wahrscheinlich Krebs verursacht - und erverkauft ein Medikament, um diesen Krebs zu heilen. Das berichtet dieTageszeitung "taz" (Mittwochsausgabe).Glyphosat ist das weltweit meistverkaufte Pestizid. Aliqopa istein Präparat gegen das Non-Hodgkin-Lymphom, das in mehreren Studienmit Glyphosat in Verbindung gebracht wird. Die US-GesundheitsbehördeFDA hat den in Aliqopa enthaltenen Wirkstoff Copanlisib im September2017 zugelassen für Patienten mit dem follikulären Lymphom, das trotzzweier anderer Therapien zurückgekehrt ist."Das follikuläre Lymphom ist ein Untertyp desNon-Hodgkin-Lymphoms, und die Verbindung in der Literatur geht zumNon-Hodgkin-Lymphom", schreibt der Wissenschaftler ChristopherPortier der taz, der die Krebsforschungsagentur bei der Begutachtungvon Glyphosat beraten hat. Einer der Autoren des Gutachtens, derMediziner Francesco Forastiere, bestätigte der taz: "Ja, es ist diegleiche Krebsart.""Hier kommt das ganze Dilemma des erweiterten Bayer-Konzerns zumAusdruck: Der neue Gemischtwarenladen verkauft ein potenziellkrankmachendes Pestizid und gleichzeitig ein Medikament gegen dieseKrankheit", sagte dazu Harald Ebner, Sprecher derGrünen-Bundestagsfraktion für Gentechnik- und Bioökonomiepolitik dertaz.Da die zuständigen Fachbehörden der Europäischen Union Glyphosatfür unbedenklich halten, haben die EU-Staaten Glyphosat Ende 2017 fürweitere 5 Jahre zugelassen. In den USA muss sich Bayer gegen rund8700 Klagen wegen mutmaßlich durch Glyphosat verursachte Erkrankungenverteidigen.Bayer erklärte, die Einstufung durch die Krebsforschungsagenturals "wahrscheinlich krebserregend" widerspreche 40 Jahren Forschungweltweit.jma/sbDen vollständigen Text finden Sie bei taz.de unterhttp://www.taz.de/Bayer-verkauft-Glyphosat-und-Krebsmittel/!5544261/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell