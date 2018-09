taz: Agrarministerin Klöckner gegen höhere Steuer auf Fleisch

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Berlin (ots) - BERLIN Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner hat eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch abgelehnt. "DieBundesregierung denkt nicht über Steuererhöhungen nach", sagte dieCDU-Politikerin der Tageszeitung "taz" (Freitagausgabe). "Zum anderensollte Fleisch auch nicht etwas nur für Besserverdiener sein." Weitererklärte sie im taz-Interview: "Wir leben in einem freien Land. Undder Verbraucher entscheidet selbständig. Deshalb setze ich aufInformation für eine ausgewogene Ernährung, zu der nicht jeden TagFleisch gehört." Auch die Verbraucher seien beim Klimaschutzgefordert. "Vielen ist gar nicht bewusst, welche Rolle zum BeispielLebensmittelverschwendung spielt."Damit positionierte sich Klöckner gegen die WissenschaftlichenBeiräte für Agrar- und für Waldpolitik des mittlerweile von ihrgeführten Ministeriums. Die Forscher hatten Ende 2016 empfohlen, auftierische Lebensmittel nicht mehr nur den ermäßigtenMehrwertsteuersatz in Höhe von 7 Prozent, sondern die regulären 19Prozent zu erheben. Das soll den Verzehr auf die vonErnährungswissenschaftlern empfohlenen Höchstmengen und denTreibhausgasausstoß senken. Die Herstellung, Vermarktung undZubereitung der hierzulande verzehrten oder weggeworfenenLebensmittel verursachen den Beiräten zufolge etwa ein Viertel allerEmissionen in Deutschland. --- jma/li Das komplette Interview findenSie hier:http://www.taz.de/Julia-Kloeckner-ueber-Tiere-als-Essen/!5534590/Pressekontakt:taz - die tageszeitungtaz Redaktion Wirtschaft & UmweltJost MaurinTelefon: +49-30-25902-227Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell