taz: 40 Tonnen offenbar konventionelle Erdbeeren als bio verkauft

Berlin (ots) - Ein türkischer Exporteur hat 40 Tonnen offenbarkonventionelle Erdbeeren als Bioprodukte nach Deutschland geliefert.Das geht laut einem Bericht der Tageszeitung "taz" (Montagausgabe)aus Unterlagen der EU-Kommission und von beteiligten Unternehmenhervor. Ein Labor fand in Proben der Tiefkühlware rund 25 imÖkolandbau verbotene Pestizidwirkstoffe. Die Europäische Kommissionschreibt in einer Meldung an die Behörden der EU-Staaten, dass unteranderem "aufgrund der Menge der verschiedenen gefundenenPestizidrückstände es einen starken Verdacht gibt fürLebensmittelbetrug und wahrscheinlich Umlenkung vom konventionellenzum ökologischen Landbau".Daraufhin wurden die 4.000 Kartons mit je 10 Kilogramm der Früchtefür die Vermarktung gesperrt. Die Erdbeeren sollten dem Importeurzufolge zum Beispiel Müslis, Früchtetees oder Snacks beigemischtwerden.Der Fall gehört zu "Opson VIII", einer von denPolizeiorganisationen Interpol und Europol koordinierten Operationgegen irreführende und betrügerische Praktiken in derLebensmittelbranche. Die verdächtige, im September angekommeneLieferung entspricht etwa 2 Prozent der gesamten deutschenBio-Erdbeerernte von 2017.Der deutsche Importeur betonte, dass nur 2 der etwa 25 Messwertevon Pestiziden in den Erdbeeren leicht über dem Orientierungswert desBundesverbands Naturkost Naturwaren von 0,010 Milligramm Wirkstoffpro Kilogramm Produkt lägen. Manche Unternehmen recherchieren erst abdieser Menge, ob gegen die Regeln für den Ökologischen Landbauverstoßen wurde oder ob die Chemikalien beispielsweise durchunvermeidbare Abdrift von konventionellen Feldern in die Biowaregelangt sind. Derzeit wird dem Importeur zufolge geklärt, ob die Wareals konventionell oder bio einzustufen ist.jma/ia(FREI BEI QUELLENANGABE) Vollständiger Artikel hier online:https://taz.de/Mutmasslicher-Betrug-mit-Oeko-Siegel/!5577177/