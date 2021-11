targroup Media verstärkt Geschäftsführung

Köln (ots) -Seit dem 01.11.2021 ist Martin Göbert als dritter Geschäftsführer der targroup Media GmbH an Bord. Gemeinsam mit den jetzigen Geschäftsführern Milan Klesper und Joachim Feger wird er insbesondere für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenservice verantwortlich sein.Die targroup Media ist Marktführer in der Online-Studienberatung in Deutschland und Österreich. Auf über 30 Portalen, wie z.B. www.das-Richtige-studieren.de oder www.Studieren-berufsbegleitend.de finden Schulabgänger*innen den passenden Bachelor, Studierende den passenden Master oder auch Berufstätige das richtige berufsbegleitende Studium. Rund 12 Millionen Besucher pro Jahr informieren sich bei der targroup Media über diese wichtige Weichenstellung im Leben.Martin Göbert wechselt vom Frankfurter Fintech Fincite zur targroup Media. In seiner vorherigen Position als Head of Sales verantwortete er den Aufbau und die Weiterentwicklung des Vertriebs. Durch seine Expertise aus dieser und weiteren Stationen seiner Karriere, u.a. bei der DWS Group und PwC, wird Martin Göbert zukünftig zum weiteren Wachstum der targroup Media beitragen."Der Hochschul- und Weiterbildungsmarkt ist in einem starken Wandel und wir helfen seit über 10 Jahren Bildungsanbietern, ihre Hörsäle und Kurse zu füllen - online wie offline. Martins Know-how wird uns beim weiteren Ausbau unserer Stärken in der Vermittlung von Bildungsinteressenten enorm weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, zukünftig mit ihm zusammen zu arbeiten und noch viel Potenzial zu heben", so Milan Klesper, Gründer der targroup Media.Pressekontakt:D. Steffens0221 -29265230pr@targroup-media.deOriginal-Content von: Targroup Media GmbH, übermittelt durch news aktuell