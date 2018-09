tana-Chemie will Stellschrauben des Vergaberechts in der öffentlichen Beschaffung nachjustieren (FOTO)

Dortmund (ots) -Werner Schulze von tana-Chemie setzt sich auf der FAIR FRIENDS füreinschlägige Richtlinien beim Einkauf kreislauffähigerReinigungsprodukte in Kommunen und Institutionen ein und rüttelt ander aktuellen Praxis der Auftragsvergabe in der öffentlichenBeschaffung.Der Mainzer Hersteller für nachhaltige Reinigungsmittel inkreislauffähigen Verpackungen, tana-Chemie, fordert strengereVorgaben bei der Vergabe öffentlicher Ausschreibungen. Gerade beimEinkauf von Dienstleistungen und Produkten in der Reinigungsbranche,wo die öffentliche Hand jährlich 350 Milliarden Euro ausgibt, kommeder Nachhaltigkeitsgedanke in Kommunen und Instituten nicht an. "Wirbrauchen strengere Vorgaben und müssen nachhaltige Kriterien zumDreh- und Angelpunkt der Auftragsvergabe machen", sagtetana-Chemie-Geschäftsführer Werner Schulze heute auf der FAIR FRIENDSin Dortmund. In einer Podiumsdiskussion zum Thema "NachhaltigeBeschaffung - wirklich sinnvoll?" diskutierte Schulze mit Vertreternder Kommunen, Kirchen und der Kompetenzstelle für nachhaltigeBeschaffung beim Beschaffungsamt des BMI über die Vergabepraxis vonöffentlichen Institutionen, wenn es um Ausschreibungen fürReinigungsdienstleistungen und ähnliches geht. Die Moderation führteThomas Kubendorff, Nachhaltigkeitsbotschafter und ehemaliger Landratdes Landkreises Steinfurt.Kern der Diskussion war die Frage, ob sich Nachhaltigkeit für dieöffentliche Hand rechnet oder nicht. Nachhaltige Reinigungsmittel, soWerner Schulze, seien nicht zwingend teurer und dank kreislauffähigerVerpackungen und Rezepturen langfristig sogar günstiger, weil teureRohstoffe eingespart werden. Schulze ist davon überzeugt, dass an denStellschrauben des Vergaberechts politisch nachjustiert werden muss."Viele Verwaltungen, Schulen und Institutionen würden in SachenUmweltbewusstsein gern mehr Vorbild sein, scheitern aber an striktenkommunalen Sparvorschriften", macht er einen Widerspruch zwischenökologischem Anspruchsdenken und der finanziellen Ausstattung vielerVerwaltungen und Institutionen aus. Bislang gibt es im Vergaberechtnur eine Empfehlung, nachhaltige Produkte bei Ausschreibungen zuberücksichtigen. Hingegen ist der wirtschaftliche Einsatz kommunalerFinanzen eine Richtlinie, an die sich Kommunen aus Gründen deshaushalterischen Sparsamkeitsgebots halten müssten. Neben den Kostenmüsste auch die Beschaffenheit und Entstehung der Produkteberücksichtigt werden.Letztlich seien auch die Unternehmen selbst gefordert, ihrLeistungsspektrum in Sachen Nachhaltigkeit in den Fokus derÖffentlichkeit zu rücken und dadurch ein kollektives ökologischesBewusstsein zu fördern. Dazu biete eine Messe wie die FAIR FRIENDShervorragende Möglichkeiten. Die Fachmesse für nachhaltigeLebensstile, fairen Handel und gesellschaftlichen Verantwortung endetmorgen. Das Unternehmen tana-Chemie präsentiert sich in Halle 3B anStand 3B.D22.Pressekontakt:Agentur BESTFALLProjektmanagerin Nathalie DoleschelE-Mail: nathalie.doleschel@bestfall.deTel. 06131/9 45 18-18Original-Content von: tana-Chemie GmbH, übermittelt durch news aktuell