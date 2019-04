tagesschau.de startet Plattform für investigative Inhalte der gesamten ARD

Hamburg (ots) - Um investigative Inhalte der gesamten ARD besserzu bündeln, wird es künftig ein extra Online-Angebot beitagesschau.de geben. Dort sollen aufwändig recherchierte Geschichtender politischen Fernseh-Magazine der ARD ebenso erscheinen wieexklusive Inhalte der ARD-Hörfunk-Reporter. Auch Web-Inhalte derARD-Doping-Redaktion, die Investigativ- Redaktionen aller ARD-Häusersowie der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ sollen dortschnell und übersichtlich aufzufinden sein.Marcus Bornheim, Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell: "Wir sinddie Plattform für den besten Nachrichtencontent. Dazu gehören auchdie mit großem Aufwand recherchierten Geschichten derInvestigativ-Redaktionen der ARD. tagesschau.de ist diereichweitenstärkste Informationsmarke der ARD. Indem wir dort fürInvestigatives mehr Platz schaffen, hoffen wir die Durchschlagskraftdieser relevanten Geschichten weiter zu erhöhen. Wir verbinden diebesten investigativen Inhalte der ARD sichtbar an einem Ort."Künftig wird es eine Übersicht aller Exklusivgeschichten, an denendie ARD arbeitet, gebündelt bei tagesschau.de geben. AuchWeiterentwicklungen von großen investigativen Recherchen, u. a. vonden ARD-Politikmagazinen Monitor, Panorama, Report, Kontraste undFakt lassen sich hier abbilden. "Wir sind sehr froh, dass nahezu alleLandesrundfunkanstalten uns unterstützen", so Marcus Bornheim. "Unsist es wichtig, dieses Angebot als crossmediales Projekt zu sehen.Hier fließen ebenso Hörfunk- wie auch Fernsehgeschichten ein."tagesschau.de hat täglich rund drei Millionen Visits. Ein Relaunchvon http://tagesschau.de ist in den nächsten Monaten geplant.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationhttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseTel: 040 /4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell