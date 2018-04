Die tabakfreie Alternative - Reemtsma steigt in den deutschen E-Zigarettenmarkt ein

Hamburg (ots) - Das Hamburger Traditionsunternehmen Reemtsma trittzum April dieses Jahres in Deutschland in den dynamischen Markt derE-Zigaretten ein. Innerhalb der Unternehmensgruppe Imperial Brandsist Reemtsma bereits seit 2009 mit der Marke blu in den weltweitgrößten E-Zigarettenmärkten aktiv und verfügt damit über Expertise,die fast genauso alt ist wie diese Kategorie. blu ist bereitserfolgreich in den global größten E-Zigarettenmärkten - USA, UK,Frankreich, Italien - aktiv. Diese machen zusammen ca. 70 % desweltweiten Marktes für E-Zigaretten aus. In den USA ist blu diezweitgrößte E-Zigaretten-Marke.Im Bereich der neuartigen Produkte sieht Reemtsma die E-Zigaretteim Fokus. Die tabakfreie Alternative gilt laut unabhängigerStudienlage als die gesundheitsbewusstere Alternative zutabakhaltigen Produkten. Klassischer Tabak ist dabei weiterhin dasKerngeschäft von Reemtsma - eine Situation, die auch dieHandelsrealität widerspiegelt: Nichts deutet auf das Ende derklassischen Zigarette hin, die noch immer circa 97 % des Marktesausmacht, circa 2 % entfallen wiederum auf die E-Zigarette. Aber alleZeichen bestätigen den Wunsch der Konsumenten nach Optionen undAlternativen zur klassischen Zigarette - die Nachfrage zeigt: Indiesem Zusammenhang ist dies zumeist der Wunsch nach tabakfreienProdukten.Michael Kaib, Vorstandssprecher Reemtsma und General ManagerCluster D-A-CH & Nordics: "Mit dem Eintritt in den E-Zigarettenmarktin Deutschland tragen wir dem Konsumentenwunsch nach einergesundheitsbewussteren und tabakfreien Alternative Rechnung. Diesändert nichts daran, dass klassische Tabakwaren heute noch immerunser Kerngeschäft sind. Wir werden nicht so tun, als wenn diesplötzlich nicht mehr der Fall wäre."blu - die E-Zigaretten-Marke von Reemtsmamyblu baut auf der fast zehnjährigen Innovationsgeschichte derMarke blu auf - und kombiniert Komfort, Leistung und Lifestyle.Dampfen oder Vapen, wie der Konsum von E-Zigaretten zumeist genanntwird, gilt heute häufig noch als Nischenthema, viele Klischees überProdukte und Konsumenten bestimmen die Debatte. Dabei hat dieE-Zigarette myblu das Potenzial, insbesondere Einsteiger für dieKategorie zu gewinnen.David O'Neill, Head of Next Generation Products, über myblu:"Damit Vaping überzeugen kann, muss der Raucher die Kategorie mitihren Fakten und auch Vorteilen kennen und die Technologie mussüberzeugen, das Gerät einfach handhabbar sein. Mit myblu wird Vapingfür Raucher attraktiver, sodass dem Wechsel in diegesundheitsbewusstere Kategorie nichts mehr im Wege steht. mybluträgt gerade durch seine einfache und sichere Bedienung dazu bei,dass zukünftig deutlich mehr Konsumenten als bisher Vertrauen zurE-Zigarette aufbauen können."Bisher mussten sich Konsumenten von E-Zigaretten zwischen Größeund Komfort bei geschlossenen Systemgeräten entscheiden oder Leistungund Zufriedenheit mit größeren offenen Systemgeräten sicherstellen.myblu vereint diese Kriterien:- Das 1-Click&Go-System ermöglicht ein einfaches Einsetzen undHerausnehmen des Liquidpods und damit den schnellen Wechsel zwischenverschiedenen Geschmacksrichtungen und Nikotinstärken odernikotinfreien Varianten.- Das Gerät passt in eine Handfläche.- Bei seiner kompakten Größe verfügt das myblu Device imAluminiumdesign über eine gute Dampfentwicklung undGeschmacksentfaltung.Über E-Zigaretten: Laut unabhängigen Studien die risikoärmereAlternativeRund um die Kategorie E-Zigarette besteht unter deutschen Rauchernbislang vergleichsweise wenig Wissen über die laut Studien deutlichrisikoärmere Alternative zum Tabak. Auch in Deutschland wissen lauteiner aktuellen Forsa-Umfrage 54 % der Verbraucher nichts von derdeutlich geringeren Schädlichkeit der E-Zigarette. In UK widmet diebritische Regierungsagentur Public Health England (PHE) dem Themaimmer wieder intensive Studien und hat kürzlich ein Update ihresumfassenden E-Zigaretten-Reports aus 2015 veröffentlicht .Wesentliche Ergebnisse: E-Zigaretten verleiten Jugendliche nicht zumRauchen. Bereits 2015 hatte PHE festgestellt, dass E-Zigarettendampfum 95 % weniger gesundheitsgefährdend ist als Tabakrauch. Die Hälfteder britischen Bevölkerung glaubt auch heute noch, dass E-Zigarettengenauso schädlich sind wie Tabak. Dies zeigt die Notwendigkeit vonInformation und Aufklärung rund um die tabakfreie Kategorie.Über Reemtsma: Das Hamburger Traditionsunternehmen Reemtsma istTeil der Imperial Brands PLC und zweitgrößtes Unternehmen imdeutschen Tabakmarkt. Zum Markenportfolio gehören Marken wie JPS,Gauloises, Davidoff oder West. Reemtsma beschäftigt mehr als 2.000Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Langenhagen (Werk) undTrossingen (Werk). Mehr auf www.reemtsma.comÜber blu: Die Marke blu gehört zu den Vorreitern der E-Zigarette.Sie wurde 2009 gegründet und ist erfolgreich in den global größtenE-Zigarettenmärkten - USA, UK, Frankreich, Italien - aktiv. Diesemachen zusammen ca. 70 % des weltweiten Marktes für E-Zigaretten aus.In den USA ist blu die zweitgrößte E-Zigaretten-Marke. blu ist "perDu" mit dem Erfinder der E-Zigarette, Hon Lik, der 2003 mit seinerEntwicklung einer E-Zigarettentechnologie das Vaping, wie wir esheute kennen, begründet hat. Mehr auf www.blu.com