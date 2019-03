sum.cumo legt exzellente Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - sum.cumo hat vorläufigen Zahlen zu Folge imGeschäftsjahr 2018 das beste Ergebnis der achtjährigenUnternehmensgeschichte erzielt. Der Umsatz verdoppelte sich annäherndund auch der Gewinn stieg deutlich. Die Umsatzerlöse stiegen auf 11,8Mio. EUR nach 6,0 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einem Plus von96 Prozent. Daneben kletterte der operative Gewinn (EBIT) trotzerheblicher Investitionen in die beiden neuen Büros Düsseldorf undHamburg ebenso wie einem intensiven Recruiting auf die Rekordmarkevon 648.000 EUR (Vj.: 285.000 EUR). Dies stellt eine Steigerung von127% dar. Erreicht wurden diese Ziele mit 114 digitalen Enthusiasten(31.12.2018; Vj.: 58), die im schnellen Wachstum u.a. auch durchFreelancer unterstützt wurden.Hohes Wachstum durch sum.cumo generierten BeiträgeInsgesamt konnten Kunden der Versicherungs- und Lotteriebranchedurch die von sum.cumo erstellten IT-Plattformen in 2018 Umsätze von220,4 Mio. EUR generieren, im Vorjahr waren es noch 130,2 Mio. EUR.Von der digitalen Maklerplattform bis zum AnwaltsportalHighlights im abgelaufenen Jahr waren die für Rhion erstellteerste digitale Maklerplattform für Kfz-Versicherungen ebenso wie dasfür die Schweizer Dextra aufgesetzte Anwaltsportal. Ein weitererMeilenstein war der operative Markteintritt von nexible zu Beginn desJahres 2018. Aber auch die Weiterentwicklung der digitalenLotteriebranche trieb sum.cumo in 2018 für Kunden voran undentwickelte u.a. Sofortlotterie-Module und ein neues Kunden-Interfacefür den langjährigen Kunden Toto-Lotto Niedersachsen.Projektpipeline für 2019 auch gefülltBjörn Freter und Ingolf Putzbach, Geschäftsführer der sum.cumo,sind mehr als zufrieden: "Wie in den Vorjahren war sum.cumo einer derwesentlichen Treiber der Digitalisierung der Versicherungs- undLotteriebranche. Im Jahr 2018 wurde zum wiederholten Male eineBestmarke gesetzt. Das gute Ergebnis lässt auch zuversichtlich in dieZukunft sehen und versetzt uns in die Lage, unsere Ideen umzusetzenund die Service-Angebote für unsere bestehenden Partner und auch neueKunden in 2019 noch weiter auszubauen."Über die sum.cumo GmbH:Die professionelle, ganzheitliche Digitalisierung vonGeschäftsmodellen ist das sum.cumo-Business. Renommierten Unternehmender Lotterie- und Versicherungsbranche werden von Büros in Hamburg,Düsseldorf und Zürich aus effiziente Produkte und Komplettlösungenaus einer Hand geboten. Dank langjähriger Erfahrung und einerVielzahl einzigartiger digitaler Erfolgsprojekte verfügt dasUnternehmen über ein tiefgreifendes Wissen über das Geschäftsmodelldes Kunden und der Branche.Pressekontakt:Carolin von Below,Tel. +49 (0)40 228609534,E-Mail carolin.vonbelow@sumcumo.comOriginal-Content von: sum.cumo GmbH, übermittelt durch news aktuell