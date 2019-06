sum.cumo erreicht die nächste Entwicklungsstufe

Hamburg (ots) - sum.cumo, eines der führendenTechnologieunternehmen der Versicherungsbranche, hat sichwirtschaftlich wie strategisch weiterentwickelt und wächst nach wievor. Die Unternehmensstrategie wurde erweitert und an dieAnforderungen des Marktes und der Endkunden angepasst. sum.cumokonnte neben dem Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen sogar nochweitere Key Accounts dazugewinnen. Um die neuen Aufgaben bewältigenzu können, wächst die Crew auf rund 150 Mitarbeitende.Erweiterte UnternehmensstrategieUm die Anforderungen des Marktes bestmöglich bedienen zu können,hat sum.cumo die Unternehmensstrategie erweitert: Der BereichFrontend wird als eigenständige Disziplin neben Design und UXweiterentwickelt, mit modernster Technologie ausgestattet und aufrund 30 Developer ausgebaut.Neue Key Accounts und die Crew wächst weiterNach der bahnbrechenden Entwicklung der letzten Jahre ist sum.cumoauf mittlerweile knapp 150 Mitarbeitende gewachsen, sucht aber auchweiterhin Verstärkung für die Büros am Hamburger Schlump und imDüsseldorfer Medienhafen. Ein Grund dafür ist neben dem Ausbaubestehender Kundenbeziehungen auch der Gewinn neuer Key Accounts ausder Versicherungsbranche.sum.cumo launcht neue WebsiteMit einer komplett neu konzipierten Website macht sich sum.cumobereit für die digitale Zukunft: Nutzerorientiert, modern,vertrauenswürdig und professionell präsentiert sich dasTech-Unternehmen online. Die Navigation erfolgt über Hashtags undermöglicht Nutzern, schnell auf die für sie relevanten Themenzuzugreifen. Inhalte und Technologie folgen dem Ansatz "mobilefirst"."Mit unserer angepassten Unternehmensstrategie und unsererErfahrung werden wir unseren Neu- und Bestandskunden auch weiterhinein professioneller Partner an der Seite sein", erklärt Björn Freter,Geschäftsführer und Gründer von sum.cumo. "Dank unserer exzellentenCrew werden wir auch der gestiegenen Nachfrage nachsum.cumo-Technologie und Dienstleistung gerecht."Pressekontakt:sum.cumo GmbHCarolin von BelowTelefon +49 (0)40 228609534E-Mail carolin.vonbelow@sumcumo.comOriginal-Content von: sum.cumo GmbH, übermittelt durch news aktuell