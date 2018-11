Die süßeste Party des Jahres: Das Schokoladenmuseum in Köln feierte seinen 25. Geburtstag mit einer festlichen Jubiläumsgala (FOTO)

Köln (ots) -Über 550 geladene Gäste, darunter Armin Laschet (Ministerpräsidentdes Landes Nordrhein-Westfalen), Klaus Kinkel (ehemaligerBundesminister des Äußeren), Tom Buhrow (Intendant des WestdeutschenRundfunks), der Hotelier Thomas Althoff und der PrintenfabrikantHermann Bühlbecker, feierten den 25. Geburtstag desSchokoladenmuseums in Köln.Im Jahr 1993 von Hans Imhoff (1922-2007) gegründet, ist das Hausmit jährlich über 550.000 Besuchern mittlerweile zu einerHauptsehenswürdigkeit der Rheinmetropole und in ganz Deutschlandgeworden.Zum Programm: Annette Imhoff, Geschäftsführerin desSchokoladenmuseums und Tochter des Museumsgründers, eröffnete diefestliche Gala um 19:30 Uhr mit einem offiziellen Empfang. AnnetteImhoff: "25 Jahre Schokoladenmuseum - wenn das kein Grund zum Feiernist! Ich bin unglaublich stolz und dankbar, dass ich heute hierstehen darf, um Sie im Namen der gesamten Familie Imhoff an diesemwunderbar festlich geschmückten Ort zu begrüßen." Danach fand derFestakt "Ein Vierteljahrhundert Schokoladenmuseum" mit demNRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet als Ehrengast statt. Die Gästedurften sich zudem auf eine musikalische Darbietung der Weltmusikband"Szenario" und einen Überraschungsauftritt von Mitwirkenden derKölner Oper freuen, die Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart(1756-1791), Gioachino Rossini (1792-1868) und dem in Köln geborenenKomponisten Jacques Offenbach (1819-1880) aufführten. Ab 23 Uhr wurdezum Tanz gebeten, das Fest dauerte bis in die frühen Morgenstunden.Das Schokoladenmuseum in Köln blickt heute auf eine 25-jährigeErfolgsgeschichte zurück. Aus einer kleinen Sammlungkulturhistorischer Exponate am Standort der damaligen Stollwerck AGentwickelte sich mit dem Neubau am Rheinauhafen ein faszinierenderAnziehungspunkt für Schokoladen-Fans aus aller Welt - mit einemechten Schokoladenbrunnen, von dem jeder Besucher naschen darf.Viele der Gala-Gäste haben einen ganz persönlichen Bezug zu diesemeinzigartigen Ort:"Aachen ist zwar mit seinen Produkten süßer als Köln, aber solchEinzigartiges wie das Schokoladenmuseum hat es nicht. Hans Imhoff hatim Rheinauhafen vor 25 Jahren ein beeindruckendes Museum geschaffen,das noch immer riesiger Erfolg und Aushängeschild fürNordrhein-Westfalen ist. Die Imhoff-Stiftung engagiert sichvorbildlich für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ohne diesesEngagement, ohne solche einzigartigen Stätten wie dasSchokoladenmuseum, wären unsere Städte und unsere Gesellschaft umeiniges ärmer", sagte Ministerpräsident Armin Laschet.Klaus Kinkel erinnerte sich an seine mehrfachen Treffen mit HansImhoff: "Schwätzer haben wir genug in unserer Gesellschaft - HansImhoff war ein Macher. Aber dabei war er sympathisch, er konnte jamit Menschen umgehen. Das war, glaube ich, eine seiner großenStärken."Henriette Reker erzählte in ihrer Grußbotschaft: "Mein Vater hatmich als Kind häufig in den Rheinauhafen mitgenommen, weil er dortaufgewachsen ist. Es freut mich sehr, dass aus dieser verlassenenFläche ein lebendiges Gebiet geworden ist - das enorm geschmückt wirddurch das Schokoladenmuseum. Es liegt ja wie ein Juwel am Eingang desRheinauhafens. Wie viele Menschen aus aller Welt hier durch dieEingangstür kommen - Junge und Alte, allein oder zu zweit, inGruppen, als Familien - das ist wirklich beeindruckend. Und all dieseMenschen sind ja nicht nur im Schokoladenmuseum zu Gast, sondern auchin Köln."Fotomaterial von der Fest-Gala vom 31. Oktober 2018 finden Sie fürPressezwecke zum Download unter www.schokoladenmuseum.de/galaDas Schokoladenmuseum in Köln ist täglich von montags bis freitagsvon 10 bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 19 Uhr geöffnet.(Ausnahme: Vom 8. Januar 2018 bis zum Beginn der Osterferien inNordrhein-Westfalen und im November ist das Museum montagsgeschlossen.) Die Eintrittspreise für Schüler betragen 7,50 EUR,Erwachsene zahlen 11,50 EUR, Auszubildende und Studenten 9,00 EUR,Senioren 10,00 EUR. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.Für Familien sowie Gruppen ab 15 Personen gelten ermäßigte Preise.Das Museum, das Café und der Shop sind barrierefrei. DieDauerausstellung des Museums umfasst eine Ausstellungsfläche von rund4.000 Quadratmetern - mehr als die Hälfte eines Fußballfeldes.Ausgestellt sind etwa 5000 Objekte - die umfangreichste Darstellungder Geschichte und Gegenwart des Kakaos und der Schokolade. In dermuseumseigenen Produktion werden zudem täglich rund 400 KilogrammSchokolade produziert.Ihr Pressekontakt:i.V. Klaus H. SchopenMarketing und Kommunikationschopen@schokoladenmuseum.deTel.: 0221 / 931 888-13Original-Content von: Schokoladenmuseum Köln GmbH, übermittelt durch news aktuell