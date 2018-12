Das südkoreanische Kabelfernsehunternehmen K-Baduk implementiert Infotrend GS 1024S als Medienarchiv

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211001?re=/de/Home)Technology, Inc. (TWSE: 2495) gibt bekannt, dass K-Baduk(https://www.kbaduk.com/main), ein südkoreanischesKabelfernsehunternehmen, EonStor GS 1024S (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211002?re=/de/products/families/GS/1000) zur Medienarchivierung übernommen hat.K-Baduk (https://www.kbaduk.com/main) überträgt Go-Turniere unddamit thematisch zusammenhängende Inhalte. Go ist ein komplexesasiatisches Brettspiel. Es erfordert zwei Spieler, die gegeneinanderantreten, um mehr Territorium zu erlangen oder es sich abzunehmen.Das Spiel ist in Korea sehr beliebt.Zuvor führte K-Baduk die nötigen Operationen manuell durch. Vonder Archivierung von Mediendateien auf 20 x 2 TB Festplatten immonatlichen Turnus Disk-by-Disk bis hin zum Schutz und Organisationder Festplatten in Schutzhüllen und Racks. Diese Arbeit erwies sichals sehr beschwerlich im täglichen Betrieb. Auch das Kopieren undSpeichern der Mediendateien von Hand führte oft zu doppeltenDateiversionen und Datenverlusten. Das erneute Abrufen der Datenwurde ebenfalls zum Problem, das Zeit und Ressourcen in Anspruchnahm.Durch die Einführung des einheitlichen Aufbewahrungssystems GS1024S (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211002?re=/de/products/families/GS/1000) optimierte K-Baduk seineArbeitsabläufe, wodurch das Unternehmen seine Daten in kürzester Zeitsichern und wieder abrufbar machen konnte. Durch die Implementierungvon RAID 6 sowie der eingebauten WORM-Funktion (Write Once Read Many)in GS1024S reduzierte K-Baduk das Risiko von Datenverlustendrastisch.EonStor GS 1024S (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211002?re=/de/products/families/GS/1000) ist eineinheitliches Aufbewahrungssystem, das für hervorragendeDatendurchsätze sorgt sowie über Schutzeigenschaften fürBackup-Anwendungen verfügt. Das kompakte 4U24-Bay-Design reduziertden Installationsraum sowie den Stromverbrauch. Noch wichtiger ist,dass GS 1024S mit einer Reihe von Erweiterungsgehäusen zusammenarbeitet und sich so über 448 Laufwerke oder über 5 PB Rohkapazitäterweitern lässt - noch dazu in einem SMB-freundlichen Preissegment."Das einheitliche Aufbewahrungssystem GS 1024 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211002?re=/de/products/families/GS/1000)von Infotrend spart viel Zeit und Platz. Zudem verleihtes mir mehr Freiheiten", begeisterte sich YoHan Lee,Abteilungsleiter, Transmission-Team bei K-Baduk TV(https://www.kbaduk.com/main)."Die GS-1000-Serie ist eine solide und zuverlässige Wahl fürMedienarchive. Die potenziellen Kosteneinsparungen und dieKapitalrendite sind dadurch enorm", resümierte Thomas Kao, SeniorDirector im Bereich Produktplanung bei Infortrend. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211001?re=/de/Home)Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211003?re=/de/products/GS) für mehr Informationen zuEonStor GS Storage Family.Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SS_K_Baduk/20181211001?re=/de/Home)(TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Mehr Informationen erhaltenSie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Fendy HuangE-Mail: Fendy.Huang@infortrend.comTel.: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell