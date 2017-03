Die stürmenden Holländer / Als einer von drei Spitzenkandidaten will Rico Brouwer mit der Piratenpartei ins niederländische Parlament einziehen. Die Chancen dafür stehen sehr gut

Berlin/Den Haag (ots) - Rico Brouwer ist neben Ancilla van deLeest einer der drei Spitzenkandidaten der Piratenpartei Niederlande.Bei den Wahlen am 15. März 2017 hat er Chancen auf den Einzug insniederländische Parlament. Die Niederländischen Piraten [1] wurden2010 gegründet. Momentan existieren etwa 14 aktive lokaleGliederungen, davon sind Groningen, Delft und Amsterdam die größten.Redakteur Sperling vom Magazin "Flaschenpost" der PiratenparteiDeutschland [2] führte das Interview mit Rico Brouwer [3]. Auf derWebsite der Flaschenpost [4] ist die englischsprachigeOriginalversion des Interviews in voller länge zu finden.Sperling: Wie geht es Ihnen und was machen Sie im richtigen Leben,wenn Sie nicht Pirat sind?Brouwer: Mein Name ist Rico Brouwer. Am liebsten stelle ich michals Musiker vor. Mein ganzes Leben habe ich in derIT-/Kommunikations-Branche gearbeitet, die letzten vier Jahre alsVMware zertifizierter Dozent für Computervirtualisierung. Ich binverheiratet und habe zwei Kinder. Momentan arbeite ich Vollzeit fürden niederländischen Wahlkampf.Sperling: Welche Aufgaben haben Sie bei den NiederländischenPiraten, wann und wie sind Sie dazu gekommen?Brouwer: Anfang 2014 trat ich bei den Niederländischen Piratenein. 2016 stellte ich mich als Kandidat für die Wahlen zur Verfügungund bin auf Listenplatz 3 gewählt worden. Meine Aufgabe bestandbisher darin, das großartige Team der Niederländischen Piraten undunsere Spitzenkandidatin Ancilla zu unterstützen. Ich versuche dabeizu helfen, die bestmögliche Kampagne durchzuführen. In Ermangelungeiner besseren Bezeichnung könnte man mich Wahlkampfmanager nennen.Ich denke, ich bin in dem Job gelandet, weil ich einfach getan habe,was ich konnte und so gut ich es konnte. Für die letzten Wochenunserer Kampagne habe ich aber meinen Fokus von der Organisation imHintergrund dahin verlagert, selbst als Kandidat aktiv zu sein. MeinJob ist momentan, überall im Rampenlicht zu stehen und zu erklären,was es mit den Piraten auf sich hat.Sperling: Wie sind die Niederländischen Piraten organisiert?Brouwer: Ich denke, wie üblich. Größtenteils unabhängige lokaleVerbände tragen ihren Teil zur nationalen Piratenpartei bei. Da wirunseren bisher wichtigsten Wahlkampf bestreiten, fokussieren sichalle darauf, national und lokal.Sperling: Wie viele Piraten sind an Bord und können Sie über dieMitglieder erzählen?Brouwer: Wir zählen ungefähr 1.300 Mitglieder und wachsenzweistellig pro Tag. Aber wir erfassen keine Merkmale wie Alter oderden sozialen Status. Eine großartige Entwicklung ist, dass immermehr junge Frauen zu uns stoßen. Wir sind immer noch überwiegend einejüngere männliche Gruppe. Ich selbst bin 46. Ein anderer schönerTrend ist, dass auch viele Leute, die älter sind als ich, dazustoßen. Menschen die besorgt sind um die Zukunft ihrer Kinder undEnkelkinder und die sehen, dass die Piratenpartei die bestenAntworten dafür hat.Sperling: Welche Werkzeuge verwenden Sie für die interneOrganisation und die politische Arbeit?Brouwer: Die üblichen Tools: Mailinglisten, Pads, Mumble und Wiki.Ein paar weniger bekannte Tools, die wir nutzen, sind Trello,Owncloud (z.B. für Kalender), Loomio und appear.in.Sperling: Benutzen Sie ein Werkzeug für Onlineabstimmungen? Wassind die Hauptargumente für oder gegen Onlineabstimmungen?Brouwer: Hauptsächlich haben wir im Sommer 2016 Loomio verwendet,um online zu diskutieren und für die Punkte unseres WahlprogrammsÜbereinstimmungen zu finden. Das hat seine Stärken, aber diesichtbarsten Piraten haben mehr Einfluss gehabt, als die Experten imjeweiligen Thema. Wir haben es trotzdem geschafft, die meisten gutenSachen hinein zu kriegen. Was wir, würde ich sagen, nicht ganz so guthingekriegt haben, ist die Ausgewogenheit. Das hätte besser laufenkönnen. Das war uns eine Lektion. Es ist auf jeden Fall aber eingutes Ergebnis geworden, dank der Nutzung von Online-Zusammenarbeitund Abstimmung. Wir haben unsere Spitzenkandidatin Ancilla van deLeest im Juni 2016 gewählt und den Rest der Kandidatenliste imOktober. Für beide Veranstaltungen haben einige Piraten gefordert,Onlineabstimmungen zu verwenden. Aber es wurde kein Werkzeuggefunden, das alle Anforderungen erfüllte, so dass wir diePersonenwahlen während einer Veranstaltung durchgeführt haben. DasHauptargument für eine Onlineabstimmung war, dass nur etwa 15%unserer Mitglieder persönlich anwesend sein würden. Wir würden gernemehr Leuten die Möglichkeit geben, abzustimmen und Onlineabstimmungendafür verwirklichen. Gegen Personenwahlen online war das wichtigsteArgument, dass das nicht ausreichend gesichert werden kann. Einigebehaupteten das Gegenteil, doch niemand hat bisher eine Lösungentwickelt. Ich bin mir sehr sicher, dass die Diskussion wiederangefacht wird, wenn die nächsten Wahlen kommen und letztlich werdenwir Personenwahlen dann doch wieder vor Ort durchführen. [5]Sperling: Welche Kanäle, Social Media und Internet benutzen Sie,um Nicht-Piraten zu erreichen, die Leute ausserhalb?Brouwer: Alle Wege, die wir nutzen können und wollen. Natürlichist Twitter dabei. Einige Piraten lehnen es ab, auf Facebook zu sein.Da die niederländischen Wähler aber da sind, ist auch diePiratenpartei dort.Sperling: Das politische System der Niederlande is in Deutschlandnicht gut bekannt. In vielen Ländern ist ein großer Unterschiedzwischen Gesetzen und der Realität. Wie ist das in den Niederlanden?Gibt es eine Chance für kleine Parteien, in das System hinein zukommen?Brouwer: Unser parlamentarisches System besteht aus zwei Kammern.Der Senat (die erste Kammer) wird indirekt gewählt. Am 15. Märzwählen wir die zweite Kammer, das Parlament. Als das niederländischeSystem entwickelt wurde, brauchte man etwa 30.000 Stimmen für einenSitz im Parlament. Durch das Bevölkerungswachstum sind es heute etwa65.000 Stimmen für einen Sitz. Es gibt insgesamt 150 Sitze. DieNiederlande ist in 20 Regionen gegliedert. Eine neue Partei, wie wires sind, braucht in jeder Region 30 Einwohner, die zum Rathausgehen, sich ausweisen und ein Formular unterschreiben. Wir haben dienotwendigen Unterschriften in 19 der 20 Regionen bekommen (bei denInseln Bonaire/Saba/St. Eustatius haben wir es nicht geschafft).Ausserdem müssen wir eine Sicherheit von EUR11.250 hinterlegen, dieverloren ist, wenn wir am Wahltag nicht genügend Stimmen erhalten.Wir haben alle Hürden genommen und sind auf Liste 20 von insgesamt28. Aber die Chancen sind nicht gleich verteilt. Die meisten Medienund Websites schließen die "kleinen neuen" Parteien bei Vergleichennicht mit ein. Entsprechend gehen die Vorschläge nur an die großenParteien.Sperling: Wir haben gehört, dass Gesundheitssystem in Ihrem Landsei von gesetzlichen und privaten Versicherungen auf ein Systemumgestellt worden. Können Sie erklären, wie das funktioniert?Brouwer: Vor ein paar Jahren haben unsere Regierungsparteienentschieden, dass Gewinnorientierung in dasGesundheitsversicherungssystem eingeführt werden soll, mit derBegründung, dass die Konkurrenz für alle gut sei. Heute gibt es nurvier große Versicherungsunternehmen, so dass man sagen könnte, esgibt keinen echten Wettbewerb. Statt dessen wird viel Gewinn gemachtmit dem Gesundheitswesen. Das hat sich zu einem wichtigen Thema fürdie Wahlen entwickelt. Unser Landeshaushalt beträgt 264 MilliardenEuro, davon gehen 75 Milliarden in das Gesundheitswesen. Das ist einwichtiges Thema. Gegen das aktuelle System, bei dem man seineVersicherung aussuchen kann, gibt es viel Kritik. DieNiederländischen Piraten und ein paar andere Parteien wollen einen'nationaal zorg fonds', einen nationalen Fürsorgefond und keineVersicherungsgesellschaften, die Gewinne machen. Eine zentraleGesundheitskasse für alle.Sperling: Die Beziehung zwischen den Niederlanden und Deutschlandwird uns von den Medien als immer noch durch die Geschichte belastetdargestellt. Ist das ein wirkliches Problem und wie denken die jungenLeute darüber?Brouwer: Nur während internationalen Fußballmeisterschaften undauch nur, wenn man Fußball mag. Selbst dann ist es eher eineTradition, als ein Problem. Die meisten der jungen Generation sehendas Verhältnis zu Deutschland ähnlich wie das zu Belgien: Eingesunder Wettbewerb zwischen zwei Nationen mit ein paar Späßen hierund da.Sperling: Wie lauten die wichtigsten Botschaften derNiederländischen Piraten und wie teilen Sie diese den Wählern mit?Brouwer: Ich denke, die Piraten in aller Welt teilen Positionenin vielen Themen. Hier sind unsere wichtigsten Themen: MehrTransparenz, Forderung von Verantwortung derer, die an der Machtsind, Privatsphäre und Selbstbestimmung (insbesondere im digitalenUmfeld) für alle anderen. Die Trennung zwischen politisch links undrechts hat hierzulande an Bedeutung verloren. Die echte Trennung istdie zwischen denen, die eine Gesellschaft der Inklusion wollen unddenen die diskriminieren. Humanismus als eine unserer grundlegendenphilosophischen und ethischen Haltungen, wird täglich wichtiger.Sperling: Was ist Ihr jüngster politischer Erfolg?Brouwer: Für mich persönlich war der Versuch, die Rolle desKandidaten und der öffentlichen Person zu füllen, ein Sprung und soein Erfolg in sich. Als Partei werden wir als die unangefochtenenExperten für Privatsphäre, Sicherheit und alles mit dem Internetangesehen.Sperling: Berichten die niederländischen Medien über Ihre Partei?Haben sie über die Erfolge der deutschen und der isländischen Piratenberichtet?Brouwer: Ein wenig. Ein wenig. Viele unserer lokalen Medien sehe ich als faulan, nicht journalistisch neugierig, getrieben von Sensationen,anstatt Faktensuche. Mehr tendenziös als objektiv.