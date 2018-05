Die strategische Investition von Venus Medtech in Keystone Heart erweitert den technischen Ausbau des Marktes für zerebralen Embolieschutz

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - China Venus Medtech (Hangzhou)Inc. gab den Abschluss eines Partnerschaftsvertrags für strategischeInvestitionen und Autorisierung mit Keystone Heart bekannt. Mitdieser Vereinbarung erhält Venus Medtech das exklusive Recht, dasTriGUARD 3(TM)-Gerät der 3. Generation und die nächste Generation vonGeräten für zerebralen Embolieschutz in China und anderen wichtigenasiatischen Märkten zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. ImMärz 2017 gab Venus Medtech eine Partnerschaftsvereinbarung zurVermarktung des Venus Medtech TAVR-Systems, VenusA-Valve, zusammenmit dem TriGuard(TM)-Gerät der 1. Generation von Keystone Heart zumSchutz vor zerebraler Embolie in China und anderen wichtigenasiatischen Märkten bekannt. Diese neue Vereinbarung zeigt, dassVenus Medtech sein technisches Profil auf dem Markt des zerebralenEmbolieschutzes weiter ausbaut und die strategische Zusammenarbeitmit Keystone Heart verstärkt.Im Februar 2017 hat die Gesellschaft für neurowissenschaftlicheForschung (NeuroARC) offiziell Richtlinien zur Festlegung undBereitstellung standardisierter neurologischer Endpunkte fürvaskuläre klinische Studien veröffentlicht. Der Leitfaden wird imJournal of the American Cardiology und im European Heart Journalveröffentlicht und weist auch darauf hin, dass immer mehr Indizienfür "rezessive" Hirnschäden bei Patienten mitTranskatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) und anderen kardiovaskulärenEingriffen vorliegen. Dieses Thema war in den letzten 5 Jahrenbesonders wichtig. Insgesamt 13 Studien in den USA und Europa zeigen,dass es bei etwa 80 % der Patienten nach TAVR zu einem erneutenHirnschaden kommt. Die NeuroTAVR-Studie zeigte, dass sich bei 94 %der Patienten neue Hirnläsionen nach TAVR gebildet haben. Bei 22,6 %der Patienten entwickelte sich ein neuer Nervenschaden nach TAVR und41 % der Patienten erlitten eine neurokognitive Beeinträchtigunginnerhalb von 30 Tagen.Eric Zi, Mitbegründer und CEO von Venus Medtech, sagte: "VenusMedtech ist nicht nur auf Produkte im Bereich vonTranskatheterklappen spezialisiert. Wir kümmern uns um das gesamteTAVR-Verfahren, die damit verbundenen Komplikationen und dieallgemeine Lebensqualität des Patienten. Die Partnerschaft mitKeystone Heart macht Venus Medtech zum einzigen Anbieter fürganzheitliche Behandlungskonzepte mit "Ballonklappen zum Schutz vorzerebraler Embolie" im gesamten TAVR-Bereich. Die weitereZusammenarbeit bekräftigt die Entschlossenheit, eine Komplettlösunganzubieten, und bringt erneut das Vertrauen in die Anwendunginnovativer Technologien zum Ausdruck."Chris Richardson, Präsident und CEO von Keystone Heart, LTD,erklärte: "Durch die Erweiterung der Partnerschaft mit Chinasführendem Unternehmen im Bereich Herzklappen wird den Patienten indiesem wichtigen globalen Markt der Zugang zu innovativen undzukünftigen Generationen von Technologien zum Schutz vor zerebralerEmbolie von Keystone Heart ermöglicht".Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR) ist ein minimal-invasivesVerfahren zur Wiederherstellung einer erkrankten Aortenklappe. Mitder zunehmenden Häufigkeit von Herzklappendegenerationen bei älterenMenschen ist die Aortenklappenverkalkung und die daraus resultierendeStenose zu einer häufigen Herzklappenerkrankung bei älteren Menschengeworden. Diese Gruppe zeigt eine ausgeprägte Symptomatik, erholtsich schlecht nach dem Eingriff und weist eine hoheSterblichkeitsrate auf. Für Patienten der hohen/mittlerenRisikogruppe oder mit chirurgischen Kontraindikationen kommt TAVR alseffektive Behandlung in Frage, mit klaren Vorteilen einesminimalinvasiven Eingriffs und einer schnellen Genesung. Das Risikoeines herkömmlichen Eingriffsverfahrens am offenen Brustkorb und derEinsatz eines kardiopulmonalen Bypasses wird dadurch vermieden. Damitist TAVR in der Lage, dieser Patientengruppe Hoffnung auf ein neuesLeben zu schenken.China ist der aufstrebende Markt für das TAVR-Verfahren.VenusA-Valve, von Venus Medtech unabhängig erforscht und entwickelt,erhielt im April 2017 das Zulassungszertifikat der CFDA. Als erstesin China zugelassenes Transkatheter-Aortenklappenimplantat war es einMeilenstein für die Entwicklung in diesem Bereich. Experten schätzen,dass bis 2020 mehr als 10.000 TAVR-Eingriffe durchgeführt werden. Unddass der Markt insgesamt um jährlich 30 % bis 50 % wachsen wird.Informationen zu Venus Medtech (Hangzhou) Inc.Venus Medtech wurde 2009 in Hangzhou gegründet und engagiert sichim Bereich der technologischen Entwicklung und kommerziellenAnwendung von minimalinvasiven Lösungen für Herzklappenerkrankungen.Venus Medtech widmet sich voll und ganz der Forschung und Entwicklungund verfügt über zwei weltweit führende Technologien: dasvorspannende Transkatheter-Klappensystem und das selbstexpandierendeTranskatheter-Lungenklappensystem. Das Unternehmen hat eine Reiheinnovativer Studien und Experimente durchgeführt, Pionierarbeit inder klinischen Forschung auf dem Gebiet der Transkatheterklappegeleistet, chinesische Herzklappengeräte in Europa implantiert undgetestet und ein Herzklappeninstitut in China gegründet. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.venusmedtech.com/.Informationen zu Keystone HeartKeystone Heart Ltd. ist ein Unternehmen für medizinische Geräte,das Geräte für zerebralen Embolieschutz entwickelt und herstellt, diedas Risiko von Schlaganfällen, neurokognitiver Degeneration undDemenz aufgrund von Hirnschäden im Zusammenhang mit kardiovaskulärenVerfahren verringern sollen. Mit seinem Hauptsitz in Israel engagiertsich Keystone Heart in der Verbesserung der Patientenversorgung durchinnovative Technologien und klinische Forschung. WeitereInformationen finden Sie unter: www.keystoneheart.com.