Ein strahlendes Lächeln: Nichts ist Frauen in Sachen Beauty wichtiger

Hamburg (ots) - Auf eines können Frauen bei ihrer täglichenSchönheitsroutine hierzulande nicht verzichten - die Pflege ihrerZähne. Das belegt eine neue Studie des Forschungsunternehmens OnePoll im Auftrag von Colgate. Dennoch trauen sich viele Frauen nicht,ihr schönstes Accessoire - ihr Lächeln - auch richtig in Szene zusetzen. Colgate verrät die wichtigsten Tipps &Tricks.Wie heißt es so schön: Für den ersten Eindruck gibt es keinezweite Chance. Doch was bemerken Frauen in Deutschland an ihremGegenüber zuallererst? Die Augen (37 Prozent), gefolgt von ihremLächeln (22 Prozent). Verständlich, dass die Mehrheit (76 Prozent)der befragten Damen angeben, dass schlechte Zähne sich am stärkstennegativ auf die Attraktivität auswirken.Für 87 Prozent der deutschen Frauen nimmt deshalb die Zahnpflegedie längste Zeit bei der täglichen Pflege in Anspruch und ist eineSchönheitsroutine, die sie nicht ausfallen lassen würden. Einstrahlendes Lächeln liegt ihnen noch vor der Pflege ihrer Haare, demEinsatz einer Feuchtigkeitscreme oder Make-up am Herzen. Doch wiesotrauen sich viele von ihnen dennoch nicht, dieses Lächeln durch einekräftige Lippenstiftfarbe zu betonen?Roter Lippenstift ist für viele ein rotes TuchImmerhin experimentiert die Hälfte der deutschen Frauen (54Prozent) gerne mit ihrem Aussehen. Doch ein Viertel (25 Prozent) derBefragten greift dabei nicht zu rotem Lippenstift. Sie glauben, ihreZähne seien dafür nicht weiß genug. Dabei kann roter Lippenstift einLächeln noch strahlender erscheinen lassen - sofern der richtige Tongewählt wird. Kombiniert mit dem richtigen Schönheitsgeheimnis stehteinem selbstbewussten Lächeln endlich nichts mehr im Wege. Colgateverrät, was sich dahinter verbirgt.Jeder kann sein Lächeln strahlen lassenMit der neuen "Colgate Max White Beauty Secrets" Kampagne möchteColgate Frauen dazu ermutigen, sich an Rot heranzutrauen. Dafürteilen wir gerne unser größtes Schönheitsgeheimnis: die Colgate MaxWhite Produkte. Mit den Produkten aus dieser Linie, wie z.B. derColgate MaxWhite Expert Complete, wird das Zahnweiß bei regelmäßigerAnwendung sofort sichtbar und langanhaltend aufgehellt, sodass jedeFrau ihr Lächeln maximieren und selbstbewusst zu rotem Lippenstiftgreifen kann.Unter dem Motto "dare to wear red" entwickelte Colgate inZusammenarbeit mit professionellen Visagisten zudem eineLippenstift-Farbkarte, um den perfekten Rotton für jede Haut- undZahnfarbe zu finden. Colgate gibt sein Beauty Secret weiter undmöchte somit jeder Frau zu einem strahlenden Lächeln verhelfen.Neue Botschafterin für Colgate Max WhiteAls eines von fünf europäischen Kampagnengesichtern weiß die26-jährige Bloggerin Ann-Vivien aus Hamburg, wie sie ihr Lächelnperfekt in Szene setzt. Ihr Schönheitsgeheimnis? "Neben der ColgateMax White Expert Complete Zahnpasta benutze ich auch Colgate MaxWhite Expert Mundspülung", erklärt sie. Denn die wirkt wie einWhitening-Booster für sofort sichtbar weißere Zähne. "In Kombinationmit meinem Lieblingslippenstift in Kirschrot fühle ich mich soselbstbewusst und einfach schön - auch wenn es ganz spontan ins Kinomit meinem Mann oder zu einem Mädelsabend mit meinen Freundinnengeht."Passendes Bild- und Videomaterial finden Sie unter diesemDownloadlink: https://wfm.fischerappelt.de/_o44BThnHDkHUTR3 Gründe für ein strahlendes LächelnColgate MaxWhite Expert Complete Zahnpasta, 90 ml, UVP 9,99 EURColgate MaxWhite Expert White Zahnpasta, 75 ml, UVP 4,99 EURColgate MaxWhite Expert Mundspülung, 500 ml, UVP 3,99 EURZur UmfrageColgate hat mit Hilfe des Forschungsunternehmen One Poll eineeuropäische Studie in 8 Märkten durchgeführt: Großbritannien,Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Rumänien und denNiederlanden. Mit 25 Fragen wurden Erfahrungen zu Beauty Secretsgesammelt und das Meinungsbild zu Whitening Produkten und derVerwendung von rotem Lippenstift für das Hervorheben eines strahlendweißen Lächelns erfragt. In der Bundesrepublik Deutschland wurden1.000 Frauen befragt. Die Erhebung wurde vom 18. bis 20. Juni 2018von der Forschungsgesellschaft One Poll durchgeführt.Über CP GABA GmbHDie CP GABA GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist die deutscheUnternehmung des weltweiten Konsumgüterkonzerns Colgate-Palmolive.Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Mundpflegeproduktenmit dem Bestreben, die Mundgesundheit in Deutschland zu verbessern.Das Mundpflege-Produktportfolio der CP GABA GmbH beinhaltetinternational angesehene Marken wie Colgate®, elmex®, aronal®,meridol® und Dentagard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen imBereich der Körperpflege unter der Marke Palmolive Produkte zumWohlfühlen für sämtliche Bedürfnisse. Im Bereich der Haushaltspflegerunden die Marken Ajax, DanKlorix, Palmolive und Softlan dasMarkenportfolio ab.Der Konzern beschäftigt weltweit rund 36.700 Mitarbeiter underwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von über 15Milliarden US $.