Hamburg (ots) - Nicht nur für Design-affine Endkunden ist stilwerk die ersteAdresse, wenn es um die anspruchsvolle Planung und Einrichtung der eigenen vierWände geht. Insbesondere auch Architekturschaffende, Interior Designer undImmobilienplaner profitieren vom gebündelten Kompetenzpotential im stilwerk, dasals Design-Plattform über 800 Premium Möbelmarken vereint. Ab 2020 schafftstilwerk unter dem Titel "ReFraming Architecture" einen exklusiven B2B-Hub fürkreative Professionals - mit dem Ziel, einen lebendigen Austausch zwischenPlanern und Marken zu ermöglichen. Auftakt des neuen Event-Formats ist am 1.April im stilwerk Hamburg. Eine Ausweitung des Konzepts auf die stilwerkStandorte Berlin und Düsseldorf ist geplant.In 2020 geht das stilwerk einen weiteren Schritt voran, um Architekten undHersteller aus dem umfangreichen Design-Kosmos zusammenzubringen und einenfachlichen Kompetenzaustausch auf höchstem Niveau zu etablieren. Dabei setztstilwerk auf spannende Erlebnis- und Informationsformate, wie die eigeneEventreihe "ReFraming Architecture".LEBENDIGES NETZWERK AN ARCHITEKTEN, PLANERN UND MARKENBei "ReFraming Architecture" geht es darum, gemeinsam Neues zu erfahren undBranchen-Insights miteinander zu teilen. Dafür präsentieren im Wechselrenommierte Architekten und Designer ihre Büros mit visionären Arbeiten zuzeitrelevanten Themen. Beim anschließenden Gin-Tasting können sich dieTeilnehmer in persönlicher Atmosphäre über das Erfahrene austauschen unduntereinander netzwerken.JEDES QUARTAL EIN EVENT-HIGHLIGHTAm 1. April startet die Eventreihe mit einem Architektentalk zum Thema"Hafencity - Elbphilharmonie". Die Speaker sind Jürgen Hillmer von Hillmer undRichter Architekten sowie Daniel Schöning vom PLY Atelier. Anfang Juni findetdie Hospitality Edition im neu eröffneten stilwerk Hotel Heimhude statt. Hierstellen Stephen Williams von Stephen Williams Associates und Martin Murphy vonStörmer Murphy and Partners innovative Hospitality-Konzepte vor. Im Septemberwird gemeinsam der Start in den Wohn-Herbst gefeiert - mit der großenarchitecture@stilwerk Party. Zum Jahresabschluss widmet sich "ReFramingArchitecture" dem Themenbereich "Mixed Use - Innovation & Architektur".Einblicke in ihre Arbeit gewähren Julia Erdmann von JES und Jo Landwehr von LHArchitekten.MEHRWERT FÜR PROFESSIONALSUm in das professionelle Netzwerk aufgenommen zu werden und Informationen zu denexklusiven stilwerk B2B-Events sowie weitere Inspiration zu erhalten, meldensich interessierte Architekten, Designer und Immobilienplaner bitte bei SarahSchöning unter s.schoening@stilwerk.de"ReFraming Architecture" - TERMINE & THEMEN 202001. April 2020 / 18.30 bis 21 Uhr / im stilwerk HamburgArchitektentalk zum Thema "Hafencity - Elbphilharmonie"mit Hillmer und Richter Architekten und PLY Atelier03. Juni 2020 / 18 bis 20 Uhr / im neuen stilwerk Hotel HeimhudeArchitektentalk zum Thema "Hospitality"mit Stephen Williams Associates und Störmer Murphy and Partners02. September 2020 / ab 20 Uhr / im stilwerk Hamburgarchitecture@stilwerk - Die Party18. November 2020 / 18.30 bis 21 Uhr / im stilwerk HamburgArchitektentalk zum Thema "Mixed Use - Innovation & Architektur"mit JES und LH ArchitektenWeitere Informationen und Impressionen unterhttps://stilwerk.com/de/microsite/reframing-architectureSTILWERK. LIVING INTENSIFIED.stilwerk präsentiert eine exklusive Designvielfalt und verbindet alles zum ThemaEinrichtung, Wohndesign und Lifestyle unter einem Dach. Vom Klassiker bis zurAvantgarde, von der Küche bis zum Arbeitszimmer. Mit drei Standorten in Berlin,Düsseldorf und Hamburg und über 800 Premium-Marken ist das stilwerk Konzeptinternational einmalig. Renommierte Hersteller sowie kuratierte Inneneinrichtersind mit eigenen Stores vertreten und werden durch wechselnde Pop-up Shopsergänzt. 2016 feierte die Marke bereits ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Mit demstilwerk Online-Shop bietet die Plattform eine optimale Verknüpfung von offlineund online und ermöglicht die individuelle Inneneinrichtung über alle Kanäle.Das eigene Magazin, spannende Ausstellungen sowie kulturelle Events runden dasKonzept ab und machen stilwerk zum inspirierenden Ort für Designliebhaber. Seit2019 erweitert das etablierte Markenkonzept stilwerk sein bisheriges Portfolioim qualitativ hochwertigen Möbel- und Lifestyle-Segment kontinuierlich um dieBereiche Hospitality und Co-Working - und überträgt somit seinen hohenDesignanspruch vom Showroom in real erlebbare Wohn- und Arbeitswelten. Mit demstilwerk Hotel Heimhude im Herzen Hamburgs eröffnet ab Frühjahr 2020 das Ersteder neuen stilwerk hotels.