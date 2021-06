stilwerk Rotterdam in den Startlöchern / Umgestaltung des historischen Speichers am Rhijnhaven in die neueste Design Destination mit Premium Marken, Händlern und Herstellern

Hamburg (ots) - stilwerk goes Rotterdam; die niederländische Metropole wird Standort der neuen Design Destination, die erstmalig Retail und Hospitality unter einem spektakulären Dach vereint. Internationale Interior Händler, Dienstleister und Hersteller haben jetzt die Chance, sich im angesagten Designhotspot Nordeuropas einen Platz zu sichern. Vielversprechende Gespräche werden bereits geführt. First come, first served.Auf 8.500 Quadratmetern Fläche und sieben Stockwerken präsentiert das stilwerk Rotterdam den gesamten Kosmos der Marke. Die Design Destination bietet Raum für ein vielfältiges Angebot rundum Living und Lifestyle, Gastronomie, Arbeiten und Wohnen. Ob für die direkte Nachbarschaft oder internationale Designprofessionals - stilwerk Rotterdam präsentiert sich als offenes, kulturelles Epizentrum und gibt zudem mit Events, Workshops und Kooperationen wichtige Impulse für innovative Entwicklungen in der Kreativwirtschaft.Ein Designerlebnis auf allen EbenenDas Erdgeschoss des historischen "Pakhuis Santos" ist von drei Seiten zugänglich und im einladenden Stil einer offenen Markthalle gestaltet. Hier erwarten den Besucher gastronomische Verköstigungen, verschiedene Angebote von Accessoires bis Independent Design und wechselnde Events. Die multifunktionale Handelsfläche ist für Veranstaltungen wie Workshops, Konferenzen, Messen oder Presseevents nutzbar.Die zentrale, offene Treppe - im EG mit erhöhten Sitzgelegenheiten - führt den Gast zu den Stockwerken eins bis fünf. Auf den Loft-artigen Flächen präsentieren sich internationale Premium Marken, innovative Nachwuchsdesigner, Dienstleister und Technologieanbieter. Ergänzt wird das Markenangebot um kuratierte Themenshows zu Wohnen, Arbeiten, Kochen, Schlafen oder Outdoor, in denen einzelne Produkte der Anbieter in ihrem optimalen Themenumfeld präsentiert werden. Der Besucher wird auf natürliche Weise durch das Haus geleitet und erfährt auf allen Ebenen ein ganzheitliches und inspirierendes Designerlebnis. Im sechsten und siebten Stock sind ein weitläufiger Workspace für Kreative und Freelancer mit integrierter Gastronomie, Bar und einer Dachterrasse mit spektakulärem Ausblick sowie 16 "short-stay" Apartments mit eigenem Balkon geplant. Der Workspace und die Apartments werden von stilwerk kuratiert und mit Interior Design von ausgewählten Partnermarken ausgestattet. So wird Design ganzheitlich erlebbar gemacht und - wie bereits bei den stilwerk Hotels der Fall - Retail gekonnt mit Hospitality verknüpft.Ziel von stilwerk ist es "für den Besucher einen besonderen Ort zu schaffen, an dem er sich inspirieren lassen, kreativ arbeiten, das gastronomische Angebot genießen und sogar temporär wohnen kann. Und das alles in einem Umfeld, das ausschließlich von erstklassigem Design geprägt ist."Historische Architektur trifft auf visionäre GestaltungDabei legt stilwerk - wie bei allen Projekten - großen Wert auf den sensiblen Umgang mit der ursprünglichen Architektur, so dass alt und neu, historisch und modern aufeinander abgestimmt werden. Das historische Santos Gebäude - ein denkmalgeschützter Backsteinbau auf der Halbinsel Katendrecht - bietet hierfür ideale Voraussetzungen. Der ehemalige Kaffeespeicher von 1901 behält sein ansprechendes Äußeres, wird kernsaniert und um ein modernes Tageslicht-Atrium sowie einer schwebenden Dachskulptur, die zwei weitere Stockwerke beherbergt, ergänzt. Für das spektakuläre Projekt zeichnen die Architekten Renner Hainke Wirth Zirn Architeken und WDJARCHITECTEN verantwortlich.Designhotspot der NiederlandeRotterdam ist nicht nur der größte Seehafen Europas, sondern auch eine dynamische und kreative Metropole, die sich zunehmend als Kulturhochburg der Niederlande neu positioniert. In den letzten Jahren hat sich die Hafenindustrie aus dem Stadtbild zurückgezogen. Die Flächen entwickeln sich zu modernen Stadtteilen, in denen sich junge Dienstleistungsunternehmen und Kreative ansiedeln. Bei der Wahl für den neuesten stilwerk Standort überzeugt die Stadt Rotterdam als experimenteller und designorientierter Hotspot in Nordeuropa.Aus dem Gebiet um den Rijnhaven und das aufstrebende Viertel Katendrecht entwickelt sich eine Erweiterung des Rotterdamer Stadtzentrums am Südufer. Ein großzügiger Park, ein Strand und der Fluss vor der Kulisse der Rotterdamer Skyline laden zum Verweilen ein. Die historische Hafenseite von Rotterdam wird sich in einen neuen Teil des Stadtzentrums verwandeln. Hochhäuser werden an den neuen Stadtpark grenzen, der einen großen Teil des jetzigen Hafenbeckens neben dem 'alten' Rijnhaven mit seinen historischen Kais und Industriedenkmälern einnehmen wird. Der Rijnhaven ist bereits heute mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad gut erreichbar und bietet vielseitige Möglichkeiten zum Arbeiten und Erholen sowie Geschäfte. Auch verschiedene Wohnmöglichkeiten und -formen sind vorhanden.www.stilwerk.com/rotterdam (https://stilwerk.com/de/microsite/willkommen-in-rotterdam)stilwerk. Living intensified.Der stilwerk Kosmos präsentiert über 800 Premium-Marken in den Design Destinationen, den stilwerk Hotels (https://stilwerkhotels.com/) und Workspaces (https://workspace.stilwerk.com/), im Onlineshop (https://shop.stilwerk.com/) und per virtuellem Rundgang. Vom Klassiker bis zur Avantgarde, von der Küche bis zum Arbeitszimmer, von der Planung bis zur Einrichtung, vom Showroom bis zum digitalen Shopping bietet stilwerk alles zum Thema erstklassiges Design und setzt dabei auf Kooperation statt Konkurrenz. Das stilwerk Magazin (https://stilwerk.com/de/microsite/stilwerk-magazin), ein Design Kiosk, kulturelle Events und ein Netzwerk für Architekturschaffende (https://stilwerk.com/de/microsite/reframing-architecture) runden das international einmalige Konzept ab. An den Standorten Hamburg, Düsseldorf und schon bald Rotterdam profitieren Marken, Händler und Kunden nicht zuletzt von der zentralen Lage der Häuser und Hotels, dem hochwertigen Angebot in inspirierender Umgebung, dem exzellenten Service und der Strahlkraft der Marke stilwerk mit ihren weitreichenden, crossmedialen Kommunikationskanälen. 2021 feiert stilwerk sein 25. Jubiläum.Pressekontakt:Johanna Kühnepresse@stilwerk.deTel: +49(0)40 28809483Original-Content von: stilwerk Management GmbH, übermittelt durch news aktuell