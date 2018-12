Hamburg (ots) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall beliefertoffenbar Saudi-Arabien trotz eines deutschen Exportstopps weiter mitMunition, über Tochterfirmen in Italien und Südafrika. Das berichtendas Hamburger Magazin stern in seiner am Donnerstag erscheinendenAusgabe sowie das ARD-Magazin "Report München". Von dem jüngstendeutschen Exportstopp seien diese Lieferungen "nicht betroffen",bestätigte Rheinmetall-Vorstand Helmut Merch Mitte November bei einerTelefonkonferenz mit Bankanalysten. Er bezifferte den Wert derjährlichen Munitionslieferungen auf über 100 Millionen Euro pro Jahr.Nach Recherchen von stern und "Report München" bewirbt das JointVenture, das Rheinmetall in Südafrika betreibt, einige Produkte fürihre - so wörtlich - "außergewöhnliche Tödlichkeit". LautPresseberichten versucht gegenwärtig die saudische staatlicheRüstungsholding SAMI, Anteile des südafrikanischen Partners an diesemGemeinschaftsunternehmen in Südafrika zu übernehmen.Geführt wird die SAMI von dem früherenRheinmetall-Bereichsvorstand Andreas Schwer. Neben ihm sind heutenach Recherchen von stern und "Report München" mindestens dreiweitere ehemalige Rheinmetall-Manager für die SAMI tätig. In derBranche spricht man von bis zu einem Dutzend Deutschen bei SAMI.SAMI-Chef Schwer war bis 2017 nebenamtlich in der katholischenKirchengemeinde Mariä Heimsuchung in Meersburg am Bodensee alsOrganist tätig. Fragen nach der Vereinbarkeit dieses kirchlichenEngagements mit der Arbeit für die Rüstungsindustrie in Saudi-Arabienließ er unbeantwortet.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell