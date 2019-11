stern und Correctiv: Rheinmetall sagte Nachrüstung von Geschützen in Embargoland Eritrea zu

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Hamburg (ots) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall sagte den Militärs derVereinigten Arabischen Emirate (VAE) Anfang 2017 zu, Geschütze auf einemKriegsschiff nachzurüsten, das im ostafrikanischen Eritrea stationiert war,trotz eines dort damals geltenden Waffenembargos der UN. Wie der stern und dasRecherchezentrum Correctiv berichten, geht dies aus der Mail eines für dasNahost-Geschäft zuständigen Managers von Rheinmetall vom 16. Februar 2017hervor. Der Konzern musste damals Mängelrügen zu aus Deutschland geliefertenGeschützen des Typs MLG 27 auf emiratischen Kriegsschiffen begegnen. Man habehier, schrieb der Manager, "einer Bitte der Marine zugestimmt, ein zusätzlichesSchiff (in Eritrea!) mit unserem Upgrade-Set umzurüsten, um ihnen in ihrerMission zu helfen".Die VAE nutzen nach Angaben von UN-Experten seit 2015 den Hafen von Assab inEritrea als Militärbasis im Jemen-Krieg, auch mit der Stationierung vonKriegsschiffen. Bereits 2009 hatten die UN allerdings ein Waffenembargo gegenEritrea verhängt, das bis November 2018 in Kraft blieb. Bis März 2019 gehörteEritrea zu den Ländern, für die laut Paragraph 74 der deutschenAußenwirtschaftsverordnung selbst die "Durchfuhr" von Rüstungsgütern verbotenwar. Zuletzt im November 2017 warf ein offizieller Expertenbericht für denUN-Sicherheitsrat den VAE vor, dass sie durch die Etablierung der Militärbasiseine "Verletzung des Waffenembargos" gegen Eritrea begangen hätten.In einer internen Organisationsanweisung von Rheinmetall zu den geltendendeutschen Ausfuhrregeln aus dem Jahr 2014, die dem stern und Correctiv vorliegt,wurden die Mitarbeiter des Rüstungskonzerns ermahnt, dass Vorschriften wie dieAußenwirtschaftsverordnung "zwingend zu befolgen" seien. Bei dem vorsätzlichenBruch eines Waffenembargos gemäß Paragraph 74 der Verordnung drohe mindestensein Jahr Gefängnis.Auf Fragen wies ein Rheinmetall-Sprecher jetzt dennoch "Unterstellungen" inBezug auf Embargoverstöße "in aller Deutlichkeit zurück". Man achte "strengstensdarauf", alle Bestimmungen einzuhalten. "Wir haben keinen Anlass anzunehmen,dass sich Mitarbeiter im Zusammenhang mit den für die VAE bestimmtenMarinegeschützen über Bestimmungen hinweggesetzt hätten", schrieb der Sprecher.Der Tübinger Anwalt und Rüstungsexperte Holger Rothbauer forderte nun dennochKonsequenzen: "Bei Rheinmetall war bekannt, dass die Ausfuhr vonRüstungstechnologie in ein Embargoland wie Eritrea gegen geltendesAußenhandelsrecht verstieß", urteilte der Anwalt: "Damit haben dieVerantwortlichen offenbar mit Vorsatz gehandelt und somit möglicherweise eineStraftat begangen. Bei ihr wäre bereits der Versuch strafbar. Darum muss hierjetzt die zuständige Staatsanwaltschaft von Amts wegen ermitteln."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell