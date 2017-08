stern und Correctiv: Deutsche Uni an Planung für Panzerfabrik in Türkei beteiligt

Hamburg (ots) - Die renommierte Rheinisch-Westfälische TechnischeHochschule (RWTH) in Aachen hat eine Machbarkeitsstudie für dieumstrittene Panzerfabrik in der Türkei erstellt, die dort auch dankdeutscher Beteiligung entstehen soll. Nach Recherchen des stern, desRecherchezentrums Correctiv und der türkischen Exilredaktion Özgürüzsieht die Studie für den Standort in Karasu östlich von Istanbul aufeiner Fläche von 222 Hektar sowohl den Bau von Bussen und Motoren,wie auch von Kampfpanzern vor. Der vorgesehene Bauherr des Werkes istdie türkische Firma BMC, die mit dem deutschen RüstungskonzernRheinmetall seit 2016 über ein Joint Venture zum Bau gepanzerterFahrzeuge verbunden ist.Wie ein Sprecher der RWTH auf Anfrage bestätigte, arbeitete ihrWerkzeugmaschinenlabor von Mai bis September 2016 an einerMachbarkeitsstudie für das Werk in der Türkei. Der Auftrag sei voneiner deutschen Vermittlungsfirma gekommen, nicht von Rheinmetall. Essei zunächst auftragsgemäß auch nur um "Spezialfahrzeuge" gegangen.Erst später hätten sich Vertreter der türkischen Firma BMC gemeldet.Nachdem nun auch vom Bau von Panzern die Rede gewesen sei, habe manden Auftrag "frühzeitig mit einer eingeschränkten Präsentation derErgebnisse beendet", sagte der Sprecher. Es sei "ein Fehler" gewesen,dass man die Studie erstellt habe, räumte er ein. Laut derRWTH-Studie ist für Karasu eine Werkshalle zum Bau von Kampfpanzernvorgesehen, daneben Hallen für zwei weitere Typen gepanzerterFahrzeuge. 1150 Stück der Produkte aus dem Geschäftsfeld "Defense"sollen - so die Studie - künftig jedes Jahr das Werksgeländeverlassen.Rheinmetall erklärte auf Anfrage des stern, Rheinmetall habe fürKarasu "keine Werksplanungen entwickelt oder entwickeln lassen". Nachinternen Firmenunterlagen, die dem stern vorliegen, wollteRheinmetall den türkischen Partnern für die Fabrik jedoch zeitweisesogar eine "schlüsselfertige" Lösung anbieten und dafür auch einePartnerschaft mit den zwei deutschen Planungsfirmen Obermeyer undEdag bilden. Diese Partnerschaft kam nach Recherchen des stern jedochnicht zustande. Bei dem Ingenieurdienstleister Edag hat man bereits2016 beschlossen, sich von militärischen Projekten in der Türkeifernzuhalten.Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir übte jetzt harte Kritik an demVorhaben: "Der Umgang mit Rheinmetalls Türkei-Plänen ist einParadebeispiel für die Doppelzüngigkeit der Bundesregierung", sagteÖzdemir dem stern. Während Außenminister Sigmar Gabriel "lautstarkein Ende der Rüstungsexporte in die Türkei" fordere, schauten er undseine Koalition bei dem Rheinmetall-Vorhaben "stillschweigend zu".Die Große Koalition habe hier "versagt", fügte Özdemir hinzu: "Würdees die Bundesregierung mit ihrer Kurskorrektur in der Türkeipolitikernst meinen, würde sie dafür sorgen, dass diese Panzerfabrik nichtgebaut werden kann."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern undCorrectiv zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell