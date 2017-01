stern exklusiv: SPD-Chef Gabriel nicht zur Kanzlerkandidatur bereit - Schulz soll die SPD in den Wahlkampf führen (FOTO)

Hamburg (ots) -SPD-Vorsitzender und Vizekanzler Sigmar Gabriel steht für eineKanzlerkandidatur zur Bundestagswahl 2017 nicht zur Verfügung. Diesberichtet das Magazin stern in seiner nächsten Ausgabe, die bereitsam kommenden Mittwoch, 25. Januar, im Handel erhältlich ist. Auf dieFrage, warum er nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel antreten werde,antwortet Gabriel in einem Exklusiv-Gespräch mit dem stern: "Wenn ichjetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD."Nach seinem Verzicht schlägt Gabriel im stern den früherenPräsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, alsSPD-Kanzlerkandidaten vor. Schulz, so Gabriel gegenüber dem stern,habe "die eindeutig besseren Wahlchancen".Mit dem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur kündigt Gabrielzugleich im stern an, er stelle auch sein Amt als Parteivorsitzenderzur Verfügung. Als seinen Nachfolger schlägt er auch hierfür MartinSchulz vor. Stattdessen wird Gabriel das Amt des Außenministers vonFrank-Walter Steinmeier übernehmen, dem designiertenBundespräsidenten.Gabriels Entscheidung über die Kanzlerkandidatur war seit Wochenmit Spannung erwartet worden. Allgemein gingen politische Beobachterdavon aus, dass der SPD-Vorsitzende seine Partei als Bewerber um dieKanzlerschaft in den Bundestagswahlkampf 2017 führen werde.Das vollständige Gespräch mit SPD-Chef Sigmar Gabriel erscheint amMittwoch, 25. Januar, im neuen stern. Diese Vorabmeldung ist mit derQuellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Für Rückfragen:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr UnternehmenskommunikationTelefon 040 - 3703 2468gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell