stern-Umfrage zum Zusammenleben mit Deutschtürken: Fast jeder Vierte sieht große Probleme

Hamburg (ots) - Seit Anfang dieser Woche kann knapp die Hälfte derrund drei Millionen Menschen türkischer Herkunft in Deutschland amReferendum zur Einführung des von Präsident Recep Tayyip Erdoganangestrebten Präsidialsystems teilnehmen. In einer aus diesem Anlassdurchgeführten Umfrage untersuchte das Forsa-Institut im Auftrag desMagazins stern, wie die Bundesbürger mit ihren türkischen odertürkischstämmigen Mitbürgern auskommen. Danach sieht nur eineMinderheit von 23 Prozent große Probleme beim Zusammenleben vonTürken und Deutschen. Obwohl sie in allen Lebensbereichen deutlichweniger Kontakte zu Türken haben, stellen Ostdeutsche häufiger großeProbleme fest (36 Prozent) als Westdeutsche (21 Prozent). KleinereProbleme registrieren 48 Prozent aller Befragten, gar keine Probleme24 Prozent.Dass sich in letzter Zeit dass Verhältnis zwischen Türken undDeutschen hierzulande verschlechtert hat, glauben 42 Prozent. DieMehrheit der Bundesbürger geht hingegen nicht von einerVerschlechterung aus: 42 Prozent sagen, dass sich das Verhältnisnicht geändert hat, 10 Prozent, dass es sogar besser geworden ist.Von den Deutschen, die türkischstämmige Freunde oder Bekannte haben,sind überdurchschnittliche 16 Prozent der Auffassung, dass es sichverbessert hat.Direkte Kontakte zu Mitbürgern türkischer Herkunft haben nach derstern-Umfrage die meisten Deutschen am Arbeitsplatz (40 Prozent), alsFreunde oder Bekannte bei privaten Gelegenheiten (35 Prozent), alsNachbarn (29 Prozent) oder bei Elternabenden in Schulen oderKindergärten (24 Prozent).Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 23. und 24. März 2017im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ ausgesuchteBundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobeermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de.Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell