stern-Umfrage zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga: Breite Mehrheit der Deutschen für Obergrenze bei Spielergehältern

Hamburg (ots) - Nach dem Wechsel des Fußballstars Neymar vom FCBarcelona zu Paris Saint-Germain für die Rekordablösesumme von 222Millionen Euro befürchten nach einer repräsentativen Forsa-Umfrage imAuftrag des stern 70 Prozent aller Bundesbürger, dass sich derFußball durch solche aberwitzigen Transfersummen immer weiter vonseinen Fans entfernt. Von den stärker an Fußball Interessiertenmeinen dies sogar 80 Prozent.Zudem sind für die meisten Deutschen Spielergehälter von mehrerenMillionen Euro pro Jahr, wie sie auch in der Bundesliga gezahltwerden, nicht mehr nachvollziehbar: Mit 73 Prozent plädieren fastdrei Viertel dafür, sie zu begrenzen. Nur 23 Prozent finden solcheGehälter in Ordnung, solange die Vereine sie bezahlen können. Füreine Gehaltsobergrenze auf europäischer Ebene spricht sich auch derVorstandschef des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, aus.Vor dem Saisonstart der 1. Bundesliga am kommenden Wochenendeschätzt mit 51 Prozent mehr als die Hälfte aller Befragten, dassBayern München erneut Deutscher Meister werden wird - darunter 65Prozent der stärker an Fußball Interessierten. 11 Prozent(Fußballinteressierte: 19 Prozent) meinen das von Borussia Dortmundund 2 Prozent (Fußballinteressierte: 5 Prozent) von RB Leipzig.Insgesamt 31 Prozent mochten dazu keine Aussage treffen.Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 10. und 11. August 2017im Auftrag des Magazins stern 1004 repräsentativ ausgesuchteBundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobeermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.