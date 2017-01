stern-Umfrage: Überwiegend Zustimmung für de Maiziéres Sicherheitsliste

Hamburg (ots) - Das Forsa-Institut hat im Auftrag des sternermittelt, wie die Deutschen die Arbeit der Sicherheitsbehörden imFall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri beurteilenund wie sie zu den Vorschlägen von Bundesinnenminister Thomas deMaiziére zur Neuordnung der Sicherheitsstrukturen stehen. Dass dieBehörden bei der Überwachung Amris, der als islamistischer Gefährdermit verschiedenen Identitäten ungehindert durchs Land reisen konnte,versagt hätten, meint fast jeder zweite Bundesbürger (49 Prozent). 45Prozent der Befragten teilen diese Ansicht nicht.Über zwei Drittel - nämlich 79 Prozent - halten es angesichts desFalles Amri für erforderlich, die von de Maiziére gefordertenMöglichkeiten zu schaffen, um gefährliche Ausreisepflichtige inlängere Abschiebehaft nehmen zu können. Überwiegend Zustimmung findenauch die anderen Vorschläge, mit denen de Maiziére die deutschenSicherheitsstrukturen auf eine zentrale Federführung des Bundesausrichten und den Ländern die Zuständigkeit für die Abschiebungabgelehnter Asylbewerber nehmen will. So befürworten 68 Prozent dieSenkung der rechtlichen Anforderungen an sichere Drittstaaten oderHerkunftsländer, 59 Prozent die räumliche Zusammenlegung abgelehnterAsylbewerber in Bundesausreisezentren.De Maiziéres Forderung, die Bundespolizei, deren Arbeit derzeitnoch auf Bahnhöfe, Flughäfen und die Grenzsicherung beschränkt ist,zu einer echten Bundespolizei auszubauen, schließen sich 77 Prozentan, und für eine Ausweitung der Befugnisse des Bundeskriminalamteszur Steuerung aller Sicherheitsbehörden sprechen sich 72 Prozent aus.Keine eindeutige Mehrheit gibt es lediglich für die Abschaffung derLandesämter für Verfassungsschutz. Für deren Auflösung sind 48Prozent, 40 Prozent lehnen sie ab, und zwölf Prozent haben dazu keineMeinung.Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 5. und 6. Januar 2016im Auftrag des Magazins stern 1001 repräsentativ ausgesuchteBundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobeermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell