stern-Umfrage: Große Mehrheit hält Bundestagswahl schon für entschieden - Fortsetzung der Großen Koalition wird favorisiert

Hamburg (ots) - Etwas mehr als drei Viertel aller Bundesbürger -nämlich 76 Prozent - gehen nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag desstern davon aus, dass die Bundestagswahl am 24. September bereits sogut wie entschieden ist und die SPD nicht mehr stärkste Partei werdenkann. Nur 19 Prozent meinen, dass die SPD dies noch schaffen könnte -darunter 25 Prozent der eigenen Anhänger. Im Mai, als schon einmalnach den Chancen eines SPD-Wahlsiegs, nach Wechselstimmung undKoalitionspräferenzen gefragt worden war, hatten noch 30 Prozentprognostiziert, dass die SPD als stärkste Partei den Kanzler stellenwird - darunter 39 Prozent der eigenen Anhänger.Nur noch 35 Prozent aller Befragten machen derzeit eineWechselstimmung in der Bevölkerung aus - im Mai waren es noch 40Prozent, im März sogar 59 Prozent. Eine Mehrheit von 60 Prozentglaubt nicht, dass sich die meisten Deutschen momentan einen Wechselin der Regierungsverantwortung wünschen.Lediglich ein Wert bleibt seit Mai konstant: 25 Prozent derBefragten präferiert nach wie vor eine Regierungskoalition ausCDU/CSU und SPD. Nur noch 19 Prozent - vier Prozentpunkte weniger alsim Mai - wünschen sich eine aus Union und FDP. Obwohl eine Mehrheitfür Schwarz-Gelb durchaus möglich geworden ist, sprechen sich diemeisten Befragten für die Fortsetzung der Großen Koalition aus -darunter am häufigsten die Anhänger von Union (38 Prozent) und SPD(33 Prozent). Ein Bündnis von Union, FDP und Grünen befürworten 10Prozent, drei Punkte mehr als im Mai. Eine rot-rot-grüne Koalitionaus SPD, Linken und Grünen wird mittlerweile wieder von 16 Prozentder Deutschen favorisiert - im Mai waren es nur 11 Prozent. Lediglich7 Prozent der Befragten würden eine Ampel aus SPD, FDP und Grünengutheißen. Insgesamt 12 Prozent - darunter mit 39 Prozent die meistenAfD-Anhänger - könnten sich auch eine andere Koalition vorstellen.Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 17. und 18. August 2017im Auftrag des Magazins stern 1008 repräsentativ ausgesuchteBundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobeermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3Prozentpunkten.