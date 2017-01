stern-Umfrage: 84 Prozent der Deutschen sprechen Donald Trump charakterliche Eignung für Präsidenten-Amt ab

Hamburg (ots) - Donald Trump, der am Freitag als 45. Präsident derUSA vereidigt wird, kann nach Meinung der meisten Bundesbürger derWürde dieses Amtes nicht gerecht werden. Nach einer Forsa-Umfrage imAuftrag des stern hält eine breite Mehrheit von 84 Prozent denunberechenbaren Milliardär für charakterlich ungeeignet für diesesAmt, darunter mehrheitlich (53 Prozent) auch die Anhänger der AfD.Nur 10 Prozent meinen, dass er dafür die charakterliche Eignung hat.Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) rät Kanzlerin Angela Merkel,sich dem neuen US-Präsidenten gegenüber zunächst eher abwartend zuverhalten anstatt offen auf ihn zuzugehen (47 Prozent). Unter denen,die Merkel einen offenen Umgang mit Trump empfehlen, sinderwartungsgemäß viele Anhänger der AfD (66 Prozent), aber auchmehrheitlich die von CDU/CSU (52 Prozent) und Grünen (51 Prozent).Sollte es zu einer Annäherung zwischen Trump und RusslandsPräsident Wladimir Putin kommen, hätte nur eine Minderheit von 38Prozent Angst um den Weltfrieden - darunter allerdings mit 49 Prozentfast jede zweite Frau. Für eine knappe Mehrheit von 52 Prozent wäreeine solche Annäherung eher gut für den Frieden in der Welt.Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte am 12. und 13. Januar 2017im Auftrag des Magazins stern 1003 repräsentativ ausgesuchteBundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobeermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3Prozentpunkten.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell