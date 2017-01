stern: Trittin fordert de Maizière wegen Pannen im Fall Anis Amri zum Rücktritt auf

Hamburg (ots) - Der grüne Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittinfordert nach den zahlreichen Sicherheitspannen im Fall Anis Amri denRücktritt von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). "Wenn esso etwas wie politische Verantwortung gibt, dann bei diesem Anschlagauf den Berliner Weihnachtsmarkt", sagte Trittin in einem Interviewmit dem stern. "Thomas de Maizière sollte das erkennen und sein Amtniederlegen. Ich halte ihn für nicht mehr tragbar alsBundesinnenminister."Trittin sieht in der Vorgeschichte des Berliner Terror-Anschlagseine "neue Dimension des Staatsversagens". Bundesbehörden wie dasBundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt hätten denspäteren Attentäter "monatelang auf dem Schirm" gehabt. "Und derpolitisch Hauptverantwortliche macht sich nun zum Wortführer einerneuen 'Sicherheitsarchitektur'? Das ist mehr als bizarr", kritisiertder Grünen-Politiker in dem stern-Interview de Maizière mit Blick aufdessen jüngste Vorschläge zur verbesserten Zusammenarbeit derSicherheitsbehörden.Trittin, jahrelang als Bundesumweltminister, Parteivorsitzenderund Fraktionschef einer der führenden Politiker der Grünen, rätseiner Partei: "Wir sollten die Sicherheitsdebatte offensiv führen."Er fordert mehr Stellen für die Polizei: "Wir müssen das staatlicheGewaltmonopol durchsetzen, da hilft Ihnen keine Video-Überwachung,dafür brauchen Sie gutes, qualifiziertes Personal. Sonst kommt es zueiner Privatisierung von Sicherheit." Zudem müsse "massiv" in dieAusrüstung der Beamtinnen und Beamten investiert werden: "Heute gibtes Leute, die gehen mit einer AK 47 auf Polizisten los. Also müssenwir die Polizisten schützen vor diesen neuen Gefährdungen. Wir müssenihnen auch die Mittel in die Hand geben, solchen Leuten, die mitWerten einer offenen, multikulturellen Gesellschaft nichts, aber auchgar nichts zu tun haben, wirksam Einhalt gebieten zu können."Härte fordert der parteiintern immer noch einflussreiche ehemaligeGrünen-Chef gegenüber von Zuwanderern geprägtenParallelgesellschaften in städtischen Problemvierteln: "Es kann nichtsein, dass manche Leute glauben, sie könnten es sich selberaussuchen, ob sie beispielsweise mit einer Polizeibeamtin sprechenoder nicht. Und wer ein Problem damit hat, dass in DeutschlandGerichte Recht sprechen und nicht selbst ernannte Clan-Oberhäupter,dem muss klar gemacht werden, dass allein die Justiz diese Aufgabeübernimmt und sonst niemand."Die Grünen sollten künftig auch das Amt des Innenministersanstreben, auf Landes-, aber auch auf Bundesebene, so Trittin imstern-Interview. "Ich bin schon lange der Auffassung: Es ist an derZeit ist, dass wir als Grüne auch in diesem politischen KernbereichVerantwortung übernehmen. Die Union bekommt es ja offenbar nichtordentlich hin.Diese Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell