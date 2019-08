stern TV zeigt 90-minütige Dokumentation über Familie Ritter aus Köthen

Köln (ots) - Vor 25 Jahren berichtete stern TV erstmals über dieRitter-Familie aus Köthen. Schon damals war der Alltag von MutterKarin Ritter und ihren Söhnen Norman, Christopher und Andy geprägtdurch Verwahrlosung, Gewalt und ausländerfeindliches Denken.Jahrelang hat stern TV mit der Kamera dokumentiert, wie die dreiRitter-Söhne durch Alkohol und Drogen immer mehr auf die schiefe Bahngeraten, sich offen zu Fremdenhass und rechtsradikalem Gedankengutbekennen und wiederholt straffällig werden.Jetzt zeigt stern TV in einer großen Dokumentation die ganzeGeschichte der berüchtigten Ritter-Familie und ihres Lebens am Randeder Gesellschaft. In den rund 90 Minuten wird anhand desumfangreichen Materials aus 25 Jahren die gesamte Entwicklung derFamilienmitglieder nachgezeichnet und analysiert, wie es zu denkriminellen Karrieren der Ritter-Söhne kommen konnte. stern TV zeigtdabei bisher unveröffentlichtes Material. Erstmals konnte stern TVauch ein Interview mit dem Köthener Oberbürgermeister Bernd Hauschildführen.Breiten Raum nimmt die aktuelle Entwicklung um Karin Ritter undihre Söhne sowie Enkeltochter Jasmin ein. Erstmals berichtet stern TVüber die neue harte Haltung der Stadt Köthen gegenüber der Familie.So hat Karin Ritter ihre Übergangswohnung verloren und sitzt nunobdachlos auf der Straße. Gleichzeitig droht den Söhnen Gefängnis undauch Enkelin Jasmin Ritter steht mit nur 19 Jahren erstmals vorGericht.Die ganze Reportage: Mittwoch, 21.08.2019, 22:15 Uhr auf RTL.Trailer und weitere Infos zur Ankündigung finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=Wgy2nHRgnm4https://www.youtube.com/watch?v=6d9ocQz0uL4 https://www.sterntv.de/90-minuetige-dokumentation-ueber-familie-ritter-aus-koethenDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell