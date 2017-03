stern TV testet Dosen-Ravioli: Günstige Eigenmarken und Discounter-Produkte schneiden am besten ab

Köln (ots) - Wie gut sind Dosen-Ravioli? Was ist wirklich drin?Und wer schneidet besser ab - das teure Markengericht oder diepreisgünstigen Konkurrenzprodukte? Gemeinsam mit LebensmittelchemikerDr. Ulrich Nehring hat stern TV elf Produkte des Dosen-Klassikersunter die Lupe genommen - mit überraschenden Ergebnissen.Mit vier von maximal fünf möglichen Testpunkten am bestenschneiden die Ravioli in pikanter Sauce der Marke "Combino" von Lidl,die Bolognese-Ravioli von JA - einer Eigenmarke von REWE - und dieProdukte von Penny ab: Darunter sind sowohl die günstigenBolognese-Ravioli in der Dose als auch die teurere Version derHandelsmarke "San Fabio" in der Mikrowellenschale.Im befriedigenden Mittelfeld mit insgesamt drei von fünf Punktenlandet beim stern TV-Test das Original von Maggi. Abzüge haben dieRavioli in Tomatensauce, die bereits seit 1958 in deutschenSupermarktregalen stehen, vor allem wegen des hohen Preises bekommenund deshalb, weil die Deklaration der Geschmacksverstärker nachAnsicht der Tester irreführend ist: So wird auf der Dose mit demVersprechen "ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker" geworben. Doch inder Zutatenliste findet sich Hefeextrakt, der ähnlich wieGeschmacksverstärker funktioniert. Gleichauf liegen in derGesamtwertung die halb so teuren Ravioli Bolognese der Marke "MondoItaliano" von Netto, die "gut und günstig"- Ravioli in Tomatensaucevon Edeka sowie die Bolognese-Ravioli von ALDI Nord und dieDosen-Ravioli in pikanter Fleischsoße der Real-Eigenmarke "realQuality".Vorletzter mit nur zwei Punkten ist das Maggi-Produkt mit pikanterSauce. Denn: Im Geschmackstest ist es schlechter angekommen als dasOriginal.Verlierer im stern TV-Test sind die Dosen-Ravioli von WeightWatchers. Für dieses Produkt in Tomatensauce gibt es am Ende nureinen einzigen Punkt, weil die Tester deutliche sensorische Mängelgefunden haben - und weniger Fleisch als deklariert.Ausschlaggebend für das Gesamturteil der Produkte waren dieInhaltsstoffe und deren Deklaration, das Preis-Leistungs-Verhältnisund die sensorischen Eigenschaften: Geschmack, Geruch und Konsistenz.Für das Endergebnis wurden die drei Kategorien allerdingsunterschiedlich gewichtet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das anhandder Zutatenmenge ermittelt wurde, sowie die Inhaltsstoffe machten je25 Prozent aus, die Sensorik 50 Prozent.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell