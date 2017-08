stern TV am 16. August 2017

Köln (ots) - stern TV - Mittwoch, 16. August 2017, 22:15 Uhr beiRTLModeration: Steffen HallaschkaSozialer Brennpunkt Halle-Neustadt: Wie Ilka Bessin das Leben inder Platte erlebt Arbeitslos, alleinerziehend, ohne Perspektive: Fürviele Bewohner einer Plattenbausiedlung in Halle-Neustadt ist das diebittere Realität. Auch Ilka Bessin, die jahrelang als "Cindy ausMarzahn" auf der Bühne stand, kennt einen solchen Alltag. Die45-Jährige ist selbst in einfachen Verhältnissen groß geworden. Fürstern TV ist sie nun in die Platte gezogen, um die Menschen zutreffen, die dort leben: so etwa die 27-jährige Jessica. Diealleinerziehende Mutter von zwei Kindern bezieht bereits seit neunJahren Hartz 4. Dass sich daran mal etwas ändert, glaubt sie nicht."Ich habe mich an die Situation gewöhnt und damit abgefunden", sagtsie. Wie der Alltag der anderen Bewohner aussieht? Bei stern TVspricht Ilka Bessin über ihre Begegnungen und das Leben in derPlatte. Außerdem zu Gast im Studio: Gregor Gysi von den Linken.Erfüllt sich der Traum vom Supermodel? Teil vier der großen sternTV-Sommerserie Seit vier Wochen kämpfen sich Jasmin und Robin nunschon durchs Modelbusiness - mit ersten Erfolgen: So hat die19-jährige Jasmin tatsächlich einen Laufstegjob auf der Fashion Weekin Berlin ergattert. Doch: Kann sie die Erwartungen der Designer aucherfüllen? Schüler Robin hat diesen Schritt noch vor sich - und kämpftweiterhin um seinen ersten Job. Beide Teenager stellen sich nun demCasting für ein vielversprechendes Fotoshooting - und all das nurwenige Wochen, nachdem sie von einem Modelscout auf der Straßeentdeckt worden sind. Von der Straße auf den Catwalk! - Ob dieNewcomer die Herausforderungen meistern können? Teil vier der großenSommerserie: Mittwochabend bei stern TV. Vergewaltigung verhindert:Wie die 18-jährige Marie zur Retterin wurde Dramatischer hätte dieFreundschaft zwischen der 15-jährigen Chantal und der 18-jährigenMarie nicht beginnen können: Auf dem Weg zum Fußballtraining fiel einUnbekannter über Chantal her. "Er hat mich nach unten gedrückt undmit seiner Hand versucht, mir in die Hose zu fassen", erzählt dieSchülerin. Dass am Ende nichts Schlimmeres passiert ist, verdankt dasMädchen nur dem beherzten Eingreifen der 18-jährigen Marie, die dieSituation zufällig beobachtete. Mit ihrem Handy ruft Marie sofort diePolizei. "Und dann bin ich auf das Geschehen zugelaufen", erzähltsie. "Und ich habe gerufen: Lassen Sie das!" Der Täter flüchtet, dochgemeinsam mit einem anderen Passanten verfolgt Marie den Unbekannten,bis er von der Polizei festgenommen werden kann. Über das dramatischeErlebnis und wie es die beiden Teenager zusammengeschweißt hat,darüber sprechen Chantal Schmidt und Marie Deutsch am Mittwoch beistern TV. Vermeintliche Wahrsager - und wie sie den Menschen das Geldaus der Tasche ziehen Gedanken lesen, die Zukunft voraussagen undKontakt zu Toten aufnehmen - für Wahrsager scheint all das keinProblem zu sein. Doch: Das hat nichts mit übersinnlichen Kräften zutun, weiß Mentalmagier Christoph Kuch. "Wahrsager versuchen, denMenschen das Geld aus der Tasche zu ziehen". Gemeinsam mit Kuch, derfür seine Tricks psychologische und mathematische Erkenntnisse nutzt,hat stern TV die selbsternannten Hellseher mit versteckter Kamerabesucht. Was dabei herauskam - die haarsträubenden Erkenntnisse:Mittwoch bei stern TV.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei. Weitere Informationen erhalten Sie aufwww.sterntv.de und www.iutv.de. Rückfragen: Tel.: 0221/95 15 99 0 /E-Mail: info@sterntv.deACHTUNG:Fotos zu den Themen "Kinder in Armut" und "Models" sind erhältlichüber Henning Walther bei RTL (Tel. 0221-456 74269) oder unterhttp://kommunikation.rtl.dePressekontakt:Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell