stern TV-Umfrage: 87 Prozent der Deutschen lehnt türkischen Wahlkampf in Deutschland ab - CDU-Politikerin diskutiert darüber mit Regierungsberater aus der Türkei

Köln (ots) - In der Diskussion um die Wahlkampf-Auftrittetürkischer Minister in Deutschland hat die CDU-Politikerin SerapGüler live bei stern TV erneut deutliche Worte gefunden: "Ichfordere, dass die öffentliche Meinung, die politische Meinung und dieGesellschaft deutlich macht, dass Erdogan und seine Minister bei uns- in der Situation, in der sich die Türkei derzeit befindet - nichtwillkommen sind", sagte die 36-Jährige, die selbst türkische Wurzelnhat. Und mit Blick auf die Verfassungsreform, um die es bei denWahlkampfauftritten geht; sagte Güler: "Hier wird unsereMeinungsfreiheit dazu missbraucht, dass sie in der Türkeiausgeschaltet wird."Im stern TV-Studio traf die NRW-Landtagsabgeordnete, die auch imBundesvorstand der CDU sitzt, auf den deutsch-türkischen PolitikerOzan Ceyhun, der nicht nur ihre Haltung scharf kritisierte. Ceyhun,der als Berater der türkischen Regierung auch bei den jüngstenGesprächen des türkischen Außenministers mit Sigmar Gabriel dabeiwar, unterstrich im stern TV-Studio auch seine Kritik an Deutschland:"Ich war immer stolz darauf, was die Freiheit in diesem Landbedeutet, und plötzlich darf ein Nato- und Handelspartner hier nichtreden." Das sei nicht in Ordnung. Denn auch Vertreter anderer Länderhätten dieses Recht in der Vergangenheit bekommen. "Wer behauptet, inDeutschland dürfe es keine ausländischen Wahlkampfauftritte geben,soll sich erstmal informieren", so Ceyhun.Serap Güler wollte diesen Vorwurf nicht gelten lassen. Denn dasWerben für die türkische Verfassungsreform sei etwas anderes alsfrühere Wahlkampfauftritte. "Es ist paradox, dass Sie sich alsVertreter des türkischen Staates auf die Meinungsfreiheit berufen",sagte sie zu Ceyhun.stern TV-Umfrage: Auch 59 Prozent der Deutschtürken gegentürkischen Wahlkampf hierzulandeDoch wie stehen die Menschen in Deutschland - mit und ohneMigrationshintergrund - zu der Debatte um den türkischen Wahlkampfauf deutschem Boden? In einer repräsentativen stern TV-Umfrage mit3700 Teilnehmern waren 87 Prozent der Deutschen generell dagegen,dass auch in Deutschland Wahlkampf für das Referendum in der Türkeigemacht werden darf, vier Prozent waren dafür. Bei den Befragten mittürkischem Migrationshintergrund befürworteten 28 Prozent dentürkischen Wahlkampf in Deutschland und 59 Prozent der Deutschtürkensagten: "Nein, es soll hier kein türkischer Wahlkampf gemachtwerden."Ein Einreiseverbot für Recep Tayyip Erdogan im Falle einesgeplanten Wahlkampfauftritts in Deutschland lehnte die Mehrheit derBefragten mit türkischem Migrationshintergrund allerdings ab. 62Prozent sagten "nein, seine Einreise sollte erlaubt sein". Unter denBefragten ohne Migrationshintergrund waren es dagegen 76 Prozent, dieeinem Einreiseverbot zustimmten.Auch die Beziehung zwischen Deutschen ohne Migrationshintergrundund Bürgern mit türkischem Migrationshintergrund beurteilten dieBefragten je nach Herkunft etwas unterschiedlich: Während 63 Prozentder Deutschen angaben, das Verhältnis habe sich im vergangenen Jahretwas oder sehr verschlechtert, waren es unter den Befragten mittürkischem Migrationshintergrund nur 46 Prozent, die das so sehen.Allerdings gab die Mehrheit der Deutschtürken an, dass sie sichaufgrund ihrer Wurzeln in Deutschland weniger akzeptiert fühlt: DerUmfrage-Aussage, dass Menschen mit türkischem Migrationshintergrundin Deutschland aufgrund ihres Migrationshintergrundes wenigerakzeptiert sind, stimmten 62 Prozent zu.Die vollständigen Ergebnisse gibt es auf www.sterntv.deDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell