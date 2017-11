stern TV - Mittwoch, 8. November 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Nach den "Paradise Papers": Multimillionär Josef Rickfordert höhere Steuern für Superreiche"Reiche müssen stärker zur Kasse gebeten werden" - während inBerlin die Sondierungsgespräche für eine neue Regierung laufen,meldet sich Multimillionär Josef Rick zu Wort. Eine seinerForderungen: Eine Vermögenssteuer, die es in Deutschland bislangnicht gibt. Ricks These: Einkommensmillionäre können praktisch selbstbestimmen, wie viele Steuern sie zahlen wollen - "damit muss Schlusssein." Mit dieser Aussage trifft der 61-Jährige einen Nerv: Vorwenigen Tagen ist durch die "Paradise Papers" bekannt geworden, wieGroßverdiener und Unternehmen über dubiose Auslandsgeschäftemassenhaft Steuern vermeiden. Für Rick ist klar: Konzerne wie Ikeaoder Starbucks müssten konsequenter besteuert werden, dieErbschaftssteuer deutlich höher ausfallen, auch der Spitzensteuersatzsollte laut Rick erheblich steigen. Doch sind diese Forderungen auchfair? Darüber diskutiert Steffen Hallaschka am Mittwoch live mitJosef Rick und der FDP-Politikerin und Unternehmerin Lencke Steiner.Gefälschte WhatsApp-Version: Was betroffene Smartphone-Besitzerjetzt tun solltenEs ist eine Fake-Version von WhatsApp, die vom Original auf denersten Blick nicht zu unterscheiden ist: Mehr als eine MillionAndroid-Nutzer haben unwissentlich eine gefälschte Version desMessengerdienstes auf ihrem Smartphone installiert. Die trügerischeSoftware ist ein Einfallstor für Schad- und Spionageprogramme jederArt, die über die App auf das Smartphone gespielt werden können.Unter dem Namen "Update WhatsApp Messenger" war die Fake-Version inGoogles offiziellem App Store zum Download bereitgestellt worden.Besonders tückisch: Der Smartphone-Nutzer bemerkt häufig nicht, dasser betroffen ist. Denn: Das Programm versteckt sich auf dem Handy undist für den Verbraucher nur schwer zu erkennen. Wie Handy-Besitzerfeststellen können, ob sie die App unwissentlich heruntergeladenhaben, wie man sie wieder loswird und wie es sein kann, dass immerwieder Fake-Apps im offiziellen Google Play Store landen, darüberspricht IT-Experte Tobias Schrödel Mittwoch live bei stern TV.Außerdem in der Sendung:In Berlin vor den Nazis versteckt: Wie Jüdin Hanni Lévy denHolocaust als "Hannelore Winkler" überlebteSteuerverschwendung: 8,4 Millionen Euro für eine Straße, die nichtbefahren werden darfErfolgreichste Wettkampfkletterin: Wie Angy Eiter spektakuläreRouten bezwingtOhrenbetäubende Musik in der leeren Wohnung: Wie Amazons "Alexa"einen Polizeieinsatz auslösteDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell