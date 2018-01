stern TV - Mittwoch, 3. Januar 2018, 22:15 Uhr bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Best of 2017 - Teil 2Die verrücktesten Studioaktionen, die berührendsten Schicksale,die interessantesten Experimente und die besten Verbrauchertipps. DieHighlights des Jahres 2017 bei stern TV!Soziale Gerechtigkeit? - Ilka Bessin trifft Menschen am Rande derGesellschaftAls Cindy aus Marzahn begeisterte sie viele Jahre dasFernsehpublikum - jetzt kämpft Ilka Bessin als stern TV-Reporterinfür soziale Gerechtigkeit und trifft Menschen am Rande derGesellschaft: Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben,obdachlose Jugendliche und Langzeitarbeitslose, die für sich keinePerspektive mehr sehen. Welche Begegnungen Ilka Bessin besondersbewegt haben und warum das Thema für sie auch eine ganz persönlicheBedeutung hat - der Rückblick auf eine berührende Reportage-Reihe.Die verrücktesten Aktionen im stern TV-StudioWie reagiert ein werdender Vater, wenn er an einen Wehensimulatorangeschlossen wird? Und wie wird man ein verunglücktes Tattoo wiederlos? 2017 ging es wieder rund im stern TV-Studio: mit verrücktenAktionen - und die Schadenfreude unserer Zuschauer gab es inklusive!Da schlagen Handy-Besitzer mit einem Hammer auf das eigene Smartphoneein, um den Display-Schutz zu überprüfen. Zuschauer hauen ihr Geldbei der stern TV-Kofferauktion auf den Kopf - und bekommen am Endenur eine Ladung Dreckwäsche. Und mitten drin ein Moderator, den esimmer wieder aus den Socken haut. stern TV und die verrücktestenStudioaktionen des Jahres.Frauenkrankheit Endometriose: Wie Lilly Becker und andereBetroffene darunter leidenJedes Jahr erkranken mehr als 30.000 Frauen in Deutschland anEndometriose: einer Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, die invielen Fällen zu Unfruchtbarkeit führt. Auch Lilly Becker leidet anEndometriose. 2017 erzählt die Frau von Boris Becker bei stern TV,wie die Krankheit ihren Traum vom zweiten Kind platzen ließ und wiesehr sie darunter leidet. Außerdem: Methadon in der Krebstherapie -und warum sich eine Familie für ein Baby mit Down-Syndrom entschiedenhat.Die interessantesten Experimente bei stern TVEin Unfall, viele Zeugen - und kaum einer hilft. Immer wiederkommen Gaffer in die Schlagzeilen, weil sie Verletzte filmen odersogar Rettungskräfte bei ihren Einsätzen behindern. stern TV wagt einbesonderes Experiment und inszeniert einen Unfall: Wer hilft, werschaut nur zu? Der Gaffer-Test bei stern TV.IT Sicherheit - Wie sich Verbraucher schützen könnenSprechendes Spielzeug, das Kinder manipuliert, Betrüger, die unterfalscher Telefonnummer bei ihren Opfern anrufen und diese um ihrErspartes bringen, und Hacker, die sich Zugriff auf fremdeWhatsApp-Speicher verschaffen - auch im vergangenen Jahr berichtetestern TV wieder regelmäßig über die Gefahren in der IT-Welt. sternTV-Experte Tobias Schrödel zeigt Sicherheitslücken auf und erklärt,wie sich Verbraucher schützen können.Ohne Essen und Geld durch Deutschland - stern TV-Zuschauer gegenJoey Kelly: die knallharte ChallengeEs ist das Rennen ihres Lebens: Für zehn stern TV-Zuschauer undExtremsportler Joey Kelly geht es im vergangenen Jahr 857 Kilometerquer durch Deutschland: von Warnemünde bis hoch auf die Zugspitze -zu Fuß, ohne Geld und ohne Proviant. stern TV blickt zurück auf dieknallharte Challenge und verrät, wer am Ende triumphiert.Erschütternde Bilder: stern TV deckt skrupellose Fälle vonTierquälerei aufKüken, die in einem Mastbetrieb zu Tode gequält werden, und krankeund verwahrloste Hundewelpen, die Betrüger als "Tiere aus einerLiebhaberzucht" anbieten: Immer wieder macht stern TV 2017 aufgrausame Fälle von Tierquälerei aufmerksam. Wie Tierschützer gegendie skrupellosen Machenschaften kämpfen: Mittwoch bei stern TV.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell