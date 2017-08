stern TV - Mittwoch, 30.08.2017 2017, 22:15 Uhr bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Urlaub mit fremdem Fluggepäck: Teil zwei eineraußergewöhnlichen ReiseDiese Reise werden Alina Fritz und Marcel Wolff wohl nievergessen: Mit stern TV ging es für die beiden stern TV-Zuschauer füreine Woche nach Mallorca - allerdings ohne eigenes Reisegepäck.Stattdessen bekam das Paar zwei verloren gegangene fremde Koffer mit,die sie nach ihrer Ankunft im Hotel öffnen durften - mit manch böserÜberraschung. Wie sich die beiden damit auf Mallorca durchschlagen,wie sie versuchen, Unbrauchbares aus dem Koffer gegen Nützliches vorOrt einzutauschen und über einen ungewöhnlichen Heiratsantrag inWarnwesten und Tüllgardinen, sprechen die beiden am Mittwochabend beistern TV.Wie gierig sind die Deutschen? Das ungewöhnliche Psycho-Experimentbei stern TVWie reagieren Menschen, wenn ihnen ein Fremder Geld anbietet? Wergreift zu? Wer lehnt ab, weil er denkt, dass andere es viel nötigerhaben? Und was tun zufällig ausgewählte Passanten, wenn sie an einemImbissstand zu viel Wechselgeld zurückbekommen - einstecken oderzurückgeben? Um herauszufinden, wie gierig die Deutschen sind, hatstern TV sie auf die Probe gestellt. Ein ungewöhnlicher Test überEigennutz und die Frage, wann die Schwelle zur Gier überschrittenwird - Mittwochabend bei stern TVVom Mitschüler angezündet: Wie Brandopfer Vivian Hagedorn ihrLeben meistertDass Vivian Hagedorn heute unbeschwert lachen kann, hätte noch vorwenigen Monaten niemand gedacht. Denn: Die heute 19-Jährige wärebeinahe gestorben, nachdem sie vor zwei Jahren von einem Mitschülerin Brand gesteckt worden war. Nach künstlichem Koma und wochenlangemKlinikaufenthalt kämpfte sich die Studentin zurück ins Leben. Undobwohl sie nie wieder aussehen wird wie vorher, zeigt sie sichzuversichtlich: "Mir hat es immer geholfen, daran zu denken, dass esnur die Haut betrifft. Wenn ich nicht mehr hätte sehen oder hörenkönnen, wäre das viel schlimmer gewesen." Wie Vivian ihr Leben seitdem dramatischen Schicksalsschlag meistert, darüber sprechen sie undihre Mutter Susanne Hagedorn am Mittwoch bei stern TV.Wespenunfall: Rentnerin überlebt HorrorcrashWer das vollkommen zerstörte Auto von Vera Förster sieht, kannkaum glauben, dass die 66-Jährige dort lebend herausgekommen ist. EinZaunpfahl hatte die Windschutzscheibe ihres Wagens durchbohrt, dieRentnerin aber trug nur eine kleine Schramme an der Wange davon.Während der Fahrt hatte sich eine Wespe auf ihren Arm gesetzt, undVera Förster geriet in Panik. "Ich habe nicht mehr darauf geachtet,wo ich hinfahre", sagt sie. Ihr Auto kam von der Straße ab undüberschlug sich. Eine Geschichte über einen großen Unfall, einekleine Wespe und ein unglaubliches Glück - Mittwoch bei stern TV.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell