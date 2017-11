stern TV - Mittwoch, 29. November 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Handy-Displayschutz im Härtetest: Welches Produktüberzeugt, welches versagt?Dank ihnen sollen Kratzer, Risse und Brüche im Handy-Bildschirmder Vergangenheit angehören: Aber können Displayschutz-Produktedieses Versprechen wirklich halten? Das Kunststoffinstitut inLüdenscheid hat für stern TV zehn Produkte verschiedenerPreiskategorien getestet - fünf verschiedene Schutzfolien und -gläserund fünfmal flüssigen Displayschutz. Was steckt drin? Wie viel haltendie Produkte aus, die teilweise mit einer um 600 Prozent verbessertenHärte werben? Und: Was ist das beste Mittel, um dasSmartphone-Display zu schützen? Der Test mit überraschendenErgebnissen: Mittwoch live bei stern TV. Zu Gast im Studio istIT-Experte Tobias Schrödel.Der brisante Streit um verkaufsoffene Sonntage - die sternTV-UmfrageVerkaufsoffene Sonntage in Deutschland - gerade in derVorweihnachtszeit ein echtes Aufregerthema. Da Heiligabend in diesemJahr auf einen Sonntag fällt, hat die Diskussion derzeit besondereBrisanz: Immer wieder wird die Forderung laut, auch am 24. Dezemberdie Geschäfte zu öffnen. Doch der Vorschlag stößt auf Gegenwind: DerSonntag und insbesondere Heiligabend gehörten der Familie, dieLadentüren sollen verschlossen bleiben. Dabei ist die gesetzlicheLage zu verkaufsoffenen Sonntagen bundesweit sehr unterschiedlich:Während München in diesem Jahr gerade einmal auf drei verkaufsoffeneSonntage kommt, sind es in Warnemünde durch eine Ausnahmeregelung biszu 34 zusätzliche Shoppingtage. stern TV hat im Internet eine Umfragezum Thema gestartet, an der mehr als 7000 Händler, Verkäufer undKunden teilgenommen haben. Die Ergebnisse: am Mittwoch live bei sternTV. Über das Thema diskutiert Steffen Hallaschka außerdem mit ÖzlemDemirel von der Partei "Die Linke" und FDP-Politiker Daniel Föst.Box-Weltmeister trotz Hüft-OP: Schwergewicht Manuel Charr nachSensationssieg bei stern TVEs ist das Box-Comeback des Jahres: Gerade einmal ein halbes Jahrnach seiner Hüft-Operation ist Schwergewichtsboxer Manuel CharrWeltmeister des WBA-Verbandes geworden. In Oberhausen hat der33-Jährige den Russen Alexander Ustinow geschlagen - und wird alserster deutscher Box-Weltmeister im Schwergewicht seit Max Schmelingvor 85 Jahren gefeiert. Doch der Weg zum Champion verlief nicht ohneHindernisse: Als Flüchtling aus dem Libanon war Charr mit fünf Jahrennach Deutschland gekommen. Im Laufe seines Lebens verkehrte er teilsin kriminellen Kreisen, 2015 war er in einem Imbiss in Essenangeschossen worden, überlebte nur durch eine Not-OP - nach diesemAngriff beschloss Charr, sein Leben zu ändern. Sportlich ging es fürden Boxer bergauf, bis es vor einem halben Jahr zum Rückschlag kam:Im April wurden ihm zwei Hüft-Prothesen eingesetzt. Doch inRekordzeit kämpfte sich Charr zurück und schaffte am Samstag densensationellen Erfolg im WM-Kampf. Nach seinem Sieg warenSpekulationen über Charrs Nationalität aufgekommen: einigen Berichtenzufolge soll der Boxer keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,sondern nur seine Einbürgerung beantragt haben. Bei stern TV sprichtder Weltmeister über die Gerüchte, die schwierige Zeit nach seinerOperation und seinen Triumph im Ring.Außerdem in der Sendung:Dealer, Junkies und Gewalt: Wie die Kriminalität im FrankfurterBahnhofsviertel eskaliertDramatischer Fallschirmspringer-Unfall: Wie Dennis König einenAbsturz aus mehr als 1000 Metern Höhe überlebtePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell