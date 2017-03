stern TV - Mittwoch, 29. März 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Diebstahl im Berliner Bode-Museum: Was macht man mit100 Kilo Gold?Diese Nachricht machte schnell Schlagzeilen: Im BerlinerBode-Museum haben Unbekannte in der Nacht zu Montag eine gut 100Kilogramm schwere Goldmünze geklaut. Ihr Materialwert: Rund 3,7Millionen Euro. Die Diebe waren offenbar durch ein Dachfenster in dasMuseum eingestiegen, das auf der Berliner Museumsinsel liegt. Dochwas macht man eigentlich mit 100 Kilo Gold? Mittwochabend live beistern TV.Suizid nach Klinikaufenthalt: Mutter macht Ärzte für Tod ihrerTochter verantwortlichSeit Jahren schon kämpft Claudia Beck verzweifelt dafür, dass derTod ihrer Tochter endlich aufgeklärt wird. "Ich möchte, dass sich dieVerantwortlichen der Verantwortung stellen", sagt sie. Nun wurde dasErmittlungsverfahren gegen die behandelnden Ärzte wieder aufgenommen.Claudia Becks Tochter Melissa war erst 20 Jahre alt, als sie sichMitte 2014 im Haus ihrer Eltern umgebracht hat - nur wenige Stundennach ihrer Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik. Für MelissasMutter steht fest, dass die Ärzte, die ihre Tochter in den Wochenzuvor behandelt haben, eine Mitschuld an ihrem Tod tragen. Siespricht sogar von einem "ärztlich veranlassten Suizid". Denn: Durchdas Medikament, das ihre Tochter bekommen hat, sei sie zur Waffegegen sich selbst geworden, sagt die Mutter. Und: "Die Ärzte wussten,dass sie ein tödliches Risiko in die Behandlung mit aufgenommenhaben." Mit einer "schweren Depression" war Melissa wenige Wochen vorihrem Tod als Notfall in eine Bremer Klinik eingewiesen worden -verbunden mit dem Hinweis auf eine familiäre Vorbelastung: MelissasVater leidet an einer bipolaren Störung, ist manisch-depressiv. Dochtrotz der Vorgeschichte blieb bei Melissa eine entsprechendeBehandlung zunächst aus, sagt die Mutter. Erst eine Woche vor ihrerEntlassung bekam sie ein antriebssteigerndes Medikament. Warum dasdie Suizidgefahr allerdings auch erhöhen kann und ob man ihren Todvielleicht hätte verhindern können, darüber spricht SteffenHallaschka live bei stern TV mit Claudia Beck und dem PsychiaterProf. Bruno Müller-Oerlinghausen.Ärger mit der Ticketbörse Viagogo: Wenn Eintrittskarten plötzlichdas Vielfache kostenKim Galek fühlt sich betrogen: Über die Ticket-Börse Viagogo hatder Aufzugsmonteur aus Hamburg Karten für ein Rockkonzert gekauft -für 120 Euro pro Stück. "Ich habe damit gerechnet, dass das einnormaler Ticketpreis ist", sagt er. Doch weit gefehlt: Tatsächlichhatten die Tickets nur einen Wert von knapp 70 Euro. Für Kim Galekist das "Abzocke". Denn: "Man wird nicht darauf hingewiesen, dass manmehr zahlt, als das Ticket wert ist." Immer wieder macht Viagogonegative Schlagzeilen, vor allem die versteckten Kosten, die durchBuchungs- und Liefergebühren zusätzlich anfallen, sorgen beiBetroffenen und Verbraucherschützern für Unmut: "Wenn es Beschwerdengibt, dass Vermittlungsgebühren nicht gesehen worden sind, sprichtdas dafür, dass sie nicht ausreichend gekennzeichnet sind", sagt auchTatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Und das verstoßegegen geltendes Recht. "Zusätzliche Kosten müssen ausreichendtransparent vorangestellt werden, damit man genau weiß, welchenGesamtbetrag man zahlen muss." Warum das Unternehmen sogar abgemahntwurde und wie sich betroffene Kunden verhalten sollten, darüberspricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit dem RechtsanwaltChristian Solmecke."Life Hacks" auf dem Prüfstand: Wie zwei Youtuber ihre FansbegeisternWie kommt man ohne Kleingeld oder passenden Chip an einenEinkaufswagen? Kriegt man eine Taschenlampe zum Leuchten, auch wenndie passenden Batterien fehlen? Und wie bringt man eine zerkratzte CDwieder zum Laufen? Im Internet finden sich unzählige Videos mitoriginellen Lösungen für diese und andere Alltagsprobleme - sogenannte "Life Hacks". Auch Kim Unger und Felix Michels begeisternmit solchen Clips ein Millionenpublikum bei Youtube. Doch die beidenJungstars der Szene geben nicht nur selbst praktische Tricks. Sieprüfen außerdem andere "Life Hacks" auf ihre Alltagstauglichkeit."Wir zeigen den Zuschauern, ob es funktioniert oder voll der Bullshitist", sagt Felix. Auch live bei stern TV werden sie einigeAlltagstricks zum Besten geben.Neuer Lebensmut nach tragischem Unfall: Wie ein kleiner Vogel eineganze Familie rettetEs ist eine Geschichte, die so herzzerreißend ist, dass siedemnächst sogar in Hollywood verfilmt werden soll: Nach einemschweren Sturz im Thailand-Urlaub bleibt die Australierin Sam Bloomquerschnittsgelähmt - und verliert all ihren Lebensmut. Auch dieliebevolle Pflege ihres Mannes und der drei Söhne ändert darannichts. Sam Bloom wird immer depressiver. Die Wende bringt erst einkleiner Vogel, der aus dem Nest gefallen war und bei der Familieunterkommt. "Man kann schon sagen, dass Penguin unsere Familiegerettet hat", sagt Sam Bloom rückblickend. Ihr mittlerer Sohn hattedas erst wenige Tage alte Küken mit nach Hause gebracht, weil es sichnicht mehr bewegen konnte. Und sofort war Penguin - wie der kleineVogel getauft wurde - der neue Star der Familie. Vor allem für diequerschnittsgelähmte Sam Bloom änderte sich damit alles - denn dieheute 45-Jährige hatte wieder eine Aufgabe und war froh, dass sichnicht mehr alles um sie drehte. Und als es der kleine Vogel danntatsächlich schaffte, wieder zu fliegen, fasste auch Sam Bloom neuenLebensmut. "Als ich Penguin fliegen sah, dachte ich: Wenn so einkleiner Vogel es schafft, dann schaffe ich es auch", sagt sie. "Ichhabe immer noch Phasen, in denen es mir schlecht geht, ich depressivwerde. Aber das kann man nicht mit der Zeit davor vergleichen." sternTV hat die Familie in Australien besucht - und mit ihr über denkleinen Vogel gesprochen. Die ganze Geschichte live bei stern TV.Absurder Streit: Warum in Gotha auf vielen Strecken zwei Bussegleichzeitig fahrenZwei Busse, die exakt die gleiche Strecke fahren, immer direkthintereinander - was absurd klingt, ist in Gotha seit JahresbeginnRealität. Denn: Auf 13 Linien in der Innenstadt verkehren gleich zweiBusunternehmen. Zum doppelten Betrieb war es gekommen, weil dieregionale Verkehrsgemeinschaft dem bisherigen Busunternehmer nacheinem Vergütungsstreit für diese Strecken gekündigt und einen anderenAnbieter beauftragt hatte. Der bisherige Unternehmer war damitallerdings nicht einverstanden. Seine Verträge laufen bis 2019, sagter - und fährt einfach weiter. 