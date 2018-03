stern TV - Mittwoch, 28. März 2018, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Siebenjähriger Schüler verletzte sie mit einemMesser: Nimburger Lehrerin spricht bei stern TV über den VorfallDer Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Vergangene Woche sollein Siebenjähriger die Lehrerin Christine B. an einer Grundschule inNimburg mit einem Messer verletzt haben. Ob er sie vorsätzlichverletzte, ist noch nicht klar. Bei stern TV spricht Christine B.erstmals vor der Kamera über den Vorfall. Aus ihrer Sicht werde ihreSituation verharmlost: Seit den Geschehnissen im Unterricht leide sieunter Panikattacken, ist seit dem Unfall krankgeschrieben. WieChristine B. den Moment ihrer Verletzung erlebte und welche Maßnahmensie sich erhofft: Mittwoch bei stern TV.Smartphones auf dem Prüfstand: Halten alte Handydisplays mehr ausals neue?Sie werden immer schneller, größer und teurer: Wenn es umSmartphones geht, liefern sich die großen Hersteller ein wahresWettrüsten. Doch neue Erkenntnisse der Stiftung Warentest zeigen:Viele Geräte werden nicht nur teurer, sondern auch zerbrechlicher.Getestet wurden die Smartphones mit einem speziellen Testgerät: Ineiner Falltrommel wurden die Handys immer wieder gedreht, sodass siebis zu 100-mal aus unterschiedlichen Winkeln aufprallten. Doch sindwirklich alle älteren Modelle robuster als ihre Nachfolger? Dastestet IT-Experte Tobias Schrödel am Mittwoch live im sternTV-Studio.Ihr Ex-Freund überschüttete sie mit Säure: Das neue Leben derVanessa MünstermannSie geht an die Öffentlichkeit, um anderen Opfern Mut zu machen:die 29-jährige Vanessa Münstermann. Im Februar 2016 war sie von ihremEx-Freund mit Säure überschüttet worden und ist seitdem für ihr Lebengezeichnet: Ihr halbes Gesicht wurde verätzt, Not-OPs im künstlichenKoma retteten ihr das Leben. Mehr als 30 Operationen musste siebislang über sich ergehen lassen. Doch die 29-Jährige will sich nichtverstecken, im Gegenteil: Münstermann hat den Verein "AusGezeichnet"gegründet, um anderen Säure- und Brandopfern zu helfen und ihnen Mutzu machen. Auch privat hat die Hannoveranerin ihr Glück gefunden: Sieist mittlerweile wieder mit ihrer Jugendliebe zusammen, in wenigenWochen erwarten die beiden ihr erstes Kind. Was sie antreibt und wasihr Hoffnung für die Zukunft gibt - das erzählt Vanessa Münstermannam Mittwoch live bei stern TV. Ebenfalls im Studio zu Gast ist ihrbehandelnder Arzt, Prof. Peter M. Vogt.Außerdem in der Sendung:Vom Landwirt zum Oscar-Gewinner: "Wettermacher" Gerd Nefzer livezu Gast bei stern TVDas stern TV-Brutexperiment: Schlüpfen aus gewöhnlichenSupermarkteiern wirklich Küken?Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de undwww.iutv.dePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell