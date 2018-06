stern TV - Mittwoch, 27. Juni 2018, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Tausende Flugausfälle in Deutschland: Welche Rechtehaben betroffene Passagiere?Urlaubsfrust statt Reiselust: Ausgerechnet in der Ferienzeitfallen bei vielen Airlines massenhaft Flüge aus oder haben massivVerspätung. Mehr als 15.000 Flüge von und nach Deutschland sind indiesem Jahr bereits annulliert worden. Zahlreiche Urlauber müssengroße Umwege in Kauf nehmen oder können ihre Rückreise gar nicht erstantreten. So wie Angelika Bachmayer: Die 40-Jährige machte miteinigen Freunden vier Tage lang Urlaub auf Mallorca, doch dieRückreise geriet zur Odyssee. Statt direkt von Palma aus nach Wien zufliegen, muss Bachmayer noch eine Nacht auf Mallorca übernachten - imHotel gleich an der Partymeile. Dann schickt die Airline "Eurowings"sie zunächst nach Hannover, wo Bachmayer erneut im Hotel übernachtenmuss, um schließlich über Frankfurt nach Wien zu fliegen - wo sie miteiner Verspätung von insgesamt 48 Stunden ankommt. Doch welche Rechtehaben Fluggäste in solchen Fällen und auf welche Entschädigungenkönnen sie hoffen? Darüber spricht Steffen Hallaschka amMittwochabend live mit dem Rechtsanwalt und Experten fürFluggastrechte, Prof. Dr. Ronald Schmid.Wohnungsnot in Deutschland: Warum trifft die angespannte Lagealleinerziehende Mütter besonders hart?Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten verschärft sich immermehr: Rund 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen fehlen insgesamt indeutschen Großstädten. Besonders hart trifft der Wohnungsmangelalleinerziehende Mütter: Sie sind nicht nur besonders häufig vonArmut bedroht, sondern auch immer wieder Opfer des angespanntendeutschen Wohnungsmarktes. So wie Christine Finke: Die 51-Jährige warals Redaktionsleiterin sehr erfolgreich, lebte mit ihrer Familie ineinem großen Haus. Doch nach der Trennung von ihrem Mann verlor Finkeauch noch ihren Job. Bei der Wohnungssuche hatte sie sogar nochGlück: Seit sechs Jahren lebt die Bloggerin mit ihren drei Kindern ineiner Sozialwohnung, doch eigentlich ist auch diese zu klein für dievierköpfige Familie. Schlimmer getroffen hat es Lara K.: Seit einemJahr sucht sie verzweifelt eine Wohnung für sich und ihren kleinenSohn, doch alle Wohnungsbesichtigungen haben nichts gebracht.Monatelang lebte die gelernte Altenpflegerin mit ihrem Kind bei ihrenEltern - das Kinderzimmer des Jungen wurde auf dem Balkoneingerichtet. Jetzt musste Lara K. sogar in eineObdachlosenunterkunft ziehen - auf eine Besserung der Situation hatsie nur wenig Hoffnung. Was muss sich ändern, damit der Wohnraum inDeutschland auch für alleinerziehende Mütter bezahlbar bleibt?Darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live mit ChristineFinke.Außerdem in der Sendung:Sonnenschutzmittel auf dem Prüfstand: Welche Sonnenmilch ist diebeste?Zwischen Arbeitslosigkeit und Verwahrlosung: stern TV imProblemviertel Dortmunder NordstadtDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de undwww.iutv.dePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell