stern TV - Mittwoch, 27. Dezember 2017, 22:15 Uhr bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Best of 2017 - Teil 1Die bewegendsten Schicksale, die spannendsten Kriminalfälle, diebesten Verbrauchertipps und die interessantesten Promi-Gäste - dassind die Highlights des Jahres bei stern TV!Das Jahr 2017: Was Deutschland und die Welt bewegteSchockierende Terroranschläge, der Beginn der Amtszeit von DonaldTrump und die Inhaftierung zahlreicher Europäer in der Türkei: Auchin diesem Jahr berichtet stern TV wieder über aktuelle Geschehnissein der ganzen Welt - und natürlich auch über die Top-Themen inDeutschland: die Bundestagswahl mit dem Einzug der AfD ins Parlament,den schwelenden Konflikt mit der Türkei, den tragischen Busunfall aufder A9 und Gerichte, die durch Asylklagen überlastet sind. WasDeutschland und die Welt bewegte: das Jahr 2017 bei stern TV.Mitreißend, lustig und emotional: prominente Gäste bei stern TVEs ist ein turbulentes Jahr für Pietro Lombardi: Über dieöffentlichkeitswirksame Trennung von seiner Frau Sarah spricht derSänger bei stern TV zum ersten Mal live. Aber auch andere Prominenteerzählen in diesem Jahr ihre ganz persönlichen Geschichten: SängerAdel Tawil erklärt, warum ein Badeunfall ihn fast das Leben gekostethätte, Gaby Köster zeigt neun Jahre nach ihrem Schlaganfall, wie ihrneuer Alltag aussieht, und Paralympics-Star Heinrich Popow feierttrotz Beinprothese einen großen Erfolg bei "Let's Dance". Und auchdie Kelly Family ist wieder da: Mit dem Comeback des Jahres kann siean die großen Erfolge der 1990er Jahre anknüpfen. stern TV blicktzurück - auf prominente Gäste und ihre bewegenden Geschichten.Kindersegen dank Leihmutterschaft: Schwules Elternpaar bekommterneut NachwuchsSie sind schwul, verheiratet - und haben in diesem Jahr das vierteKind bekommen. Jürgen und Axel Haase haben lange dafür gekämpft, eineFamilie gründen zu können: Mithilfe einer Leihmutter und einerEizellspenderin ist es ihnen gelungen. stern TV war bei der Geburtder jüngsten Tochter dabei - und zeigt die beeindruckende Geschichteder Familie. Außerdem waren es diese Schicksale, die die sternTV-Zuschauer 2017 tief bewegt haben: Eizelle bei künstlicherBefruchtung vertauscht - Kristina V. sucht verzweifelt nach ihrenleiblichen Eltern. Und: Wenn Frauen Opfer häuslicher Gewalt werden.99 Polizeieinsätze in anderthalb Jahren: Wie Familie Ritter ausKöthen ihre Umgebung in Angst und Schrecken versetztAus ihrer rechtsradikalen Gesinnung machen sie kein Geheimnis,Gewalt und dramatische Familienverhältnisse wiederholen sich seitGenerationen: Seit 1994 berichtet stern TV über Familie Ritter ausKöthen in Sachsen-Anhalt, die seit Jahrzehnten als Schrecken derStadt gilt. Mutter Karin ist arbeitslos, lebt seit Jahren vonSozialhilfe und ist wegen Volksverhetzung vorbestraft. Auch ihreSöhne werden früh straffällig, sitzen mehrfach in Haft und sorgenimmer wieder für Negativ-Schlagzeilen: In den vergangenen anderthalbJahren finden in ihrer Unterkunft 99 Polizeieinsätze statt - in jedenist mindestens ein Mitglied der Familie Ritter involviert. Wie dasLeben der Ritters mittlerweile aussieht, hat stern TV in diesem Jahrgezeigt.Versuchte Vergewaltigung: Mutter des Opfers fordertSicherungsverwahrung für TV-Schauspieler Sebastian MünsterEr fiel maskiert über ihre Tochter her, bedrohte das Mädchen miteinem Messer und versuchte, sie zu vergewaltigen. Dass SchauspielerSebastian Münster für diese Tat nur für sechs Jahre ins Gefängnissoll, macht Julie Göschl fassungslos. Welche dramatischenAuswirkungen das Verbrechen auf ihr Kind hatte und warum derartigeTaten nach ihrer Ansicht mit einer Sicherungsverwahrung bestraftwerden sollten, erzählt die Mutter in diesem Jahr bei stern TV. Aberauch diese Geschichten hielten die Zuschauer in Atem: der grausameKindermord in Herne, die verhinderte Vergewaltigung durch ein jungesMädchen und der Missbrauchsskandal bei den Regensburger Domspatzen.Irre Stunts, atemberaubende Bilder - Abenteuer stern TVEr wird vom Blitz getroffen - und macht in genau diesem Momentauch noch ein Foto. Als Mathias Steinhuber beim Wandern inKalifornien die Aussicht fotografieren will, kracht es: Ein Blitztrifft den Lehrer am Hinterkopf, zerfetzt seine Kleidung. Steinhubererleidet schwerste Verbrennungen, ist minutenlang bewusstlos. Beistern TV zeigt er in diesem Jahr, was auf dem Blitz-Bild zu sehen istund erzählt, wie er die dramatischen Minuten nach dem Einschlagerlebte. Aber es gibt noch mehr spektakuläre Bilder: MountainbikerFabio Wibmer zeigt bei stern TV atemberaubende Stunts undWeltklasse-Kajakfahrer Olaf Obsommer bezwingt reißende Wasserfälle amPolarkreis.Urlaub mit fremdem Fluggepäck: eine außergewöhnliche sternTV-ReiseDiesen Urlaub werden Alina Fritz und Marcel Wolff so schnell wohlnicht vergessen: Für die beiden stern TV-Zuschauer geht es in diesemJahr nach Mallorca - allerdings ohne eigenes Reisegepäck. Stattdessenbekommt das Paar zwei herrenlose Koffer aus der sternTV-Kofferversteigerung, die es erst nach seiner Ankunft im Hotelöffnen darf - mit mancher Überraschung. Wie sich die beiden mit demfremden Fluggepäck auf Mallorca durchschlagen und wie die Reise einunverhofft romantisches Ende findet - einen Rückblick auf den wohlkuriosesten Urlaub des Jahres gibt es am Mittwoch bei stern TV.Service bei stern TV: Was Verbraucher wissen solltenOb Kleidung, Schuhe oder technische Geräte - zwei von dreiDeutschen shoppen mittlerweile im Internet. Immer beliebter werdenOnline-Shops, die speziell Ware aus China anbieten: Vieles ist hierextrem günstig - allerdings nur auf den ersten Blick. Denn oftentstehen noch zusätzliche Kosten. Lohnt es sich, Ware aus China zukaufen? Stimmt die Qualität der Produkte? stern TV hat den Testgemacht. Aber auch Nahrungsmittel werden in diesem Jahr unter dieLupe genommen: Welche Bratwurst ist die beste? Und lassen sichüberzeugte Fleisch-Fans von veganen Burgern täuschen? Außerdem: Einestern TV-Zuschauerin begibt sich barfuß auf die Suche nach den"geilsten Schuhen der Welt". 