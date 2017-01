stern TV - Mittwoch, 25. Januar 2017, 23:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Manipulierte Likes? stern TV überprüftFacebook-Profile von ProminentenOb Politiker, Schauspieler oder auch die aktuellen Bewohner desDschungelcamps: Wer in der Öffentlichkeit steht, schmückt sich gernemit vielen "Gefällt mir"-Angaben auf dem eigenen Facebook-Profil.Denn: Wer viele Likes hat, gilt als beliebt. Doch nicht immer sinddie "Gefällt mir"-Angaben auch echt. Für ein paar Euro können sichFacebook-Nutzer im Internet neue Fans hinzukaufen - und sich so nochinteressanter machen. Aber woran erkennt man, ob die Facebook-Likesgekauft sind? stern TV hat mit dem Like-Check das Profil von somanchem Prominenten unter die Lupe genommen. Woher dessen Fanskommen, wie sich daran ablesen lässt, ob es sich um Fake-Fanshandelt und wie der Like-Check genau funktioniert, das zeigtIT-Experte Tobias Schrödel live bei stern TV.Zweifel an Zwangserkrankungen? Psychologe entkräftet Vorwürfegegen Hanka RackwitzEs sind schwere Vorwürfe, die fast täglich gegen DschungelcamperinHanka Rackwitz laut werden: Dass sie trotz ihrer Zwangserkrankungenund Phobien an der RTL-Show teilnehmen kann, wollen ihre Kritikereinfach nicht glauben - und werfen der TV-Maklerin vor, nur zusimulieren. "Sie hat gewisse Vorrechte, die sie sich aufgrund ihresVortäuschens einer psychischen Krankheit erstritten hat", sagte etwaEx-Camperin Fräulein Menke nach ihrem Ausscheiden aus der Show. Undauch zahlreiche Zuschauer äußern sich in den sozialen Netzwerkenähnlich: "Zu Hause fasst sie nix an und im Dschungel sitzt sie imDreck auf dem Boden. Unglaubwürdig!", heißt es dort. Oder: "Hankamacht Menschen, die wirklich krank sind, lächerlich." Diese Vorwürfeweist der Psychologe Thomas Hillebrand zurück. Er kennt HankaRackwitz persönlich, hat sie sogar mal zu einem seiner Seminaremitgenommen, wo sie über ihre Krankheit gesprochen hat. Er sagt: "Ichkann bestätigen, dass sie unter Zwängen leidet." Und: "Die mitunterbizarren Verhaltensweisen, die sie zeigt, sind mir auch von anderenZwangspatienten bekannt, die ich in den letzten 20 Jahren behandelthabe." Auch Mutter Helga Rackwitz versicherte vergangene Woche imGespräch mit Steffen Hallaschka: "Hanka verstellt sich nicht. Daskann sie gar nicht." Sie ist am Mittwoch gemeinsam mit Olivia Jonesund Peer Kusmagk live zu Gast in der Sendung.Dschungelfieber auch in der deutschen Wildnis? Thorsten Schorn aufSpurensuche"Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" - auch die elfte Staffelvom RTL-Dschungelcamp ist wieder ein Zuschauermagnet. MillionenMenschen sitzen täglich vor dem Fernseher, ganz Deutschland ist imDschungelfieber - oder doch nicht? Wie weit geht die Begeisterung?Interessiert man sich auch in der deutschen Pampa für dasFernseh-Camp in Australien? stern TV-Reporter Thorsten Schorn hatsich aufgemacht, um genau das herauszufinden und hat dabei Menschengetroffen, die vom Dschungel-Camp noch nichts mitbekommen haben.Warum sie Jens Büchner für einen Koch halten und ob sie sich selbstzu einer Ekelprüfung überreden lassen - die lustigen Begegnungen,Mittwoch live bei stern TV.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell