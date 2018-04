stern TV - Mittwoch, 25. April 2018, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Experten erwarten so viele Zecken wie seit Jahrennicht mehr: Welches Mittel schützt wirklich?Sie wäre fast gestorben - und das nur, weil sie von einer Zeckegestochen wurde. Bei einem Spaziergang wird Evelyn Bachmann durcheinen Zeckenstich mit der tückischen Krankheit FSME infiziert, einerEntzündung des Gehirns oder der Hirnhäute. Zwei Wochen später hat sieerste Symptome - bis die Krankheit ihre volle Kraft entfaltet: "Andiesem Morgen konnte ich nicht mehr aufstehen, nicht sprechen, mirist der Speichel aus dem Mund gelaufen", sagt die heute 55-Jährige.Im Krankenhaus wird Bachmann gerettet, doch noch heute, Jahre nachdem Stich, leidet sie unter den Folgen, an Kopfschmerzen, Schwindel,Konzentrationsschwäche. Experten erwarten in diesem Jahr einebesonders große Zeckenplage - das Robert-Koch-Institut hat wiedermehr FSME-Infektionen registriert, auch abseits der bekanntenRisikogebiete. Doch wie kann man sich wirksam gegen Zecken schützen?Die Stiftung Warentest hat verschiedene Mittel getestet - welcherSchutz besonders wirksam ist, zeigt Cäcilia Mäusel von der StiftungWarentest am Mittwoch live bei stern TV.Außerdem in der Sendung:Von Rotsündern und Falschfahrern: stern TV auf Streife mit derFahrradpolizeiMit "Let's Dance"-Juror Jorge Gonzáles in deutschen Wohnzimmern:Wie gut tanzt Deutschland?Das stern TV-Brutexperiment: Sind aus den Supermarkteiern wirklichKüken geschlüpft?Zwischen Inklusion und Hip Hop: Wie Rollstuhlfahrer Nicolas Uhlals Rapper "Drive-By" durchstarten willDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de undwww.iutv.dePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell