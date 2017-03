stern TV - Mittwoch, 22. März 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Türkische Wahlkampfauftritte abgesagt: Das sind dieReaktionen in DeutschlandWas für eine Wende: Nach dem wochenlangen Streit um die türkischenWahlkampfauftritte in Deutschland hat die Regierung in Ankaraeingelenkt. So soll es nach Angaben der AKP-Koordinierungsstellekeine weiteren Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter inDeutschland geben. Erst kurz zuvor hatte sich Bundeskanzlerin AngelaMerkel mit deutlichen Worten an die türkische Regierung gewandt - undRecep Tayyip Erdogan erstmals mit Konsequenzen gedroht, sollten dieNazi-Vergleiche nicht aufhören. Die Wahlkampfauftritte türkischerPolitiker könnten in Deutschland nur stattfinden, "wenn sie auf derGrundlage der Prinzipien des Grundgesetzes erfolgen", erklärteMerkel, der Erdogan auch persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfenhatte. Und, so die Kanzlerin: Sollte die türkische Regierung sichnicht ans Grundgesetz halten, behalte man sich auch eine Überprüfungbereits erteilter Genehmigungen vor. War das die richtige Reaktion?Was sagen die Deutschtürken in Deutschland zu der überraschendenEntscheidung in der Türkei? stern TV hat mit Anhängern und Kritikerngesprochen. Und live im Studio diskutiert Steffen Hallaschka mitAKP-Politiker Ozan Ceyhun und der CDU-Politikerin Birgül Akpinar überdie aktuellen Entwicklungen.Streit um doppelte Staatsbürgerschaft: Sollten Deutschtürkenweiterhin zwei Pässe haben?Der aktuelle Streit mit der Türkei hat auch die Diskussion um diedoppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland neu entfacht: SolltenDeutschtürken sich künftig doch für einen Pass entscheiden müssen?Wie wichtig ist die Loyalität zu einem Land? Und wie sehr beeinflusstder Doppelpass die Integration? stern TV hat sich in Deutschlandumgehört - und mit Menschen gesprochen, die ihre ganz persönlichenErfahrungen mit dem Thema gemacht haben. "Ich bin dafür, dass mansich für ein Land entscheiden sollte", sagt etwa die Studentin DeryaSahin. "Es ist einfacher für uns alle, wenn sich die Türken mitdoppelter Staatsbürgerschaft für ein Land entscheiden könnten. Dannkann auch eine erfolgreiche Integration stattfinden." Der BerlinerTaxifahrer Erdogan Aktürk, der schon seit 1973 in Deutschland lebt,hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Er sagt aber: "Ich weißmittlerweile, dass der deutsche Ausweis für mich nur einbürokratischer Ausweis ist, ich identifiziere mich nicht damit." Überdas Für und Wider der doppelten Staatsbürgerschaft diskutieren livebei stern TV der AKP-Politiker Ozan Ceyhun und die CDU-PolitikerinBirgül Akpinar, die sich trotz ihrer türkischen Wurzeln gegen denDoppelpass ausspricht. Denn: Damit sei eine Loyalität zu Deutschlandnicht garantiert, sagt die 39-Jährige.Gefahr im Kinderzimmer: So einfach lässt sich sprechendesSpielzeug manipulierenAuf den ersten Blick ist an dem kleinen Plüschteddy "Freddy"nichts Ungewöhnliches zu erkennen. Doch: Freddy kann mit Kindernsprechen. Dafür ist der Bär via Bluetooth mit einer Smartphone-Appverbunden. Und genau das birgt große Gefahren, sagt IT-Experte TobiasSchrödel. "Denn nicht nur der Bär kann mit den Kindern sprechen,sondern auch der Hacker von außen." Ohne es zu ahnen, holen sichEltern so "einen Spion ins Kinderzimmer", weiß Schrödel. Wie einfachsich Spielzeug manipulieren lässt und zu was man kleine Kinderverleiten kann, wenn sie plötzlich ungewohnte Anweisungen von einemSpielzeug bekommen - das zeigt Tobias Schrödel live bei stern TV mit"Freddy" und der sprechenden Puppe "Cayla", die mittlerweile sogarvon der Bundesnetzagentur verboten wurde.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell