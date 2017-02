stern TV - Mittwoch, 22. Februar 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Kronzeuge vor Gericht: Ehemaliger Satudarah-Rockerkommt mit Bewährungsstrafe davonZwei Jahre Haft auf Bewährung - wegen umfangreicher Drogen- undWaffengeschäfte: So lautet das Urteil, das am Montagabend inDüsseldorf gegen ein früheres Mitglied des inzwischen deutschlandweitverbotenen Rockerclubs Satudarah MC gefallen ist. Der nun verurteilteChristian J. hatte zugegeben, unter anderem im Besitz großer MengenKokain und Marihuana gewesen zu sein. Für Drogengeschäfte in dieserGrößenordnung sei es das mit Abstand mildeste Urteil gewesen, das einRichter in Nordrhein-Westfalen je verhängt hätte, hieß es in derUrteilsbegründung des Prozesses, der unter extrem hohenSicherheitsvorkehrungen stattgefunden hat. Warum aber derStrafnachlass? Christian J. hatte als Kronzeuge dafür gesorgt, dassder ehemalige Chef des Clubs, Yildiray Kaymaz, alias Ali Osman, unteranderem wegen umfangreicher Drogen- und Waffengeschäfte zu mehr alssieben Jahren Haft verurteilt wurde. Und inzwischen war bekanntgeworden: Der Mann, der gegen seine Rockerfreunde ausgesagt hat, sollein V-Mann der Polizei gewesen sein. Über das Urteil, den SatudarahMC und wie sich ein V-Mann der Polizei verhalten muss - darüberspricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Sebastian Fiedlervom Bund Deutscher Kriminalbeamter.Nicht fett, sondern krank: Wenn Frauen an einem Lipödem leidenWenn Manuela Ballreich unterwegs ist, muss sie sich oft dieübelsten Beschimpfungen anhören. Wildfremde Leute hätten sie schonals "fette Sau" bezeichnet. Niemand ahnt, dass ihr Übergewicht einemedizinische Ursache hat. Die 26-Jährige leidet an einer Störung desFettstoffwechsels - einem sogenannten Lipödem. Die Krankheit, diewahrscheinlich durch hormonelle Veränderungen wie die Pubertät odereine Schwangerschaft ausgelöst wird und vor allem Frauen trifft,lässt die Fettzellen in Beinen und Armen extrem wuchern. Für dieBetroffenen ist das aber nicht nur ein kosmetisches Problem, sieleiden auch unter starken Schmerzen, weil das wuchernde Fett denLymphfluss verhindert. Linderung verschafft in der Regel nur einedrastische Reduktion des Fettgewebes durch eine operativeFettabsaugung. Doch die Krankenkassen zahlen diesen Eingriff nur inAusnahmefällen. Warum die Kosten nicht übernommen werden, wieschwierig die Diagnose eines Lipödems sein kann und mit welchenSchwierigkeiten und Vorurteilen viele Frauen dabei zu kämpfen haben,darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit ManuelaBallreich und Corinna Hansen-Krewer, die ein einzigartigesFotoprojekt ins Leben gerufen hat, um für eine bessere Aufklärung zusorgen. Außerdem zu Gast im Studio: der plastische Chirurg Dr.Henning Ryssel.Kann es wirklich Liebe sein? Wenn der Vater eine 30 Jahre jüngereThailänderin heiratetAls Carolin Genreith von der neuen Freundin ihres Vaters erfährt,ist sie geschockt: Sie kann einfach nicht glauben, dass sich derVater ausgerechnet in eine 30 Jahre jüngere Thailänderin verliebthat. "Ich dachte, der spinnt", sagt die 32-Jährige rückblickend. "Mirwar das irre peinlich." Denn immer wieder habe sie dieses eine Bildim Kopf gehabt: "Ich wollte nicht glauben, dass mein Vater einerdieser Sextouristen ist." Echte Liebe zwischen einem Deutschen um die60 und einer Thailänderin um die 30 - geht das überhaupt?Filmemacherin Carolin Genreith hat über die ungewöhnliche Beziehungeinen Dokumentarfilm gedreht. In "Happy" erzählt sie die Geschichteihres Vaters, der seit fünf Jahren mit der Thailänderin Tuktazusammen und inzwischen sogar verheiratet ist. Was er selbst übersein neues Leben sagt, darüber spricht Dieter Genreith gemeinsam mitseiner Tochter Carolin live bei stern TV.stern TV-Zuschaueraktion: Barfuß auf der Suche nach den geilstenSchuhen der WeltAus Leder oder Stoff, in einer knalligen Farbe oder schwarz, mitPfennig- oder Keilabsatz - wenn es um schicke Schuhe geht, hat jedeFrau ihre ganz eigenen Vorstellungen. Doch was ist es eigentlich, dasdie Damenwelt am Fußkleid so fasziniert? Wie sehen sie aus - dietollsten Schuhe von allen? Und wo findet man sie? stern TV hat einenBlick in die Schuhschränke einiger Frauen geworfen und sich mit einervon ihnen auf die Suche nach dem "geilsten Schuh der Welt" begeben.Einzige Bedingung der außergewöhnlichen Einkaufstour: Die kompletteReise musste barfuß angetreten werden! Ob die Zuschauerindurchgehalten hat und ob sie am Ende fündig geworden ist? Wie sehensie aus, die "geilsten Schuhe der Welt"? Das turbulenteSchuh-Shopping mit überraschendem Ergebnis gibt es Mittwochabend livebei stern TV.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell