stern TV - Mittwoch, 20. Juni 2018, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Tragische Schicksale, hohe Kosten: SolltenSchwarzfahrer wirklich ins Gefängnis müssen?Erst vor etwas mehr als einem Monat ist sie Mutter geworden - undtrotzdem ist es schon Wochen her, dass Stefanie L. ihren Sohn zuletztgesehen hat. Die 27-Jährige verbüßt seit März eineErsatzfreiheitsstrafe, weil sie wiederholt beim Schwarzfahrenerwischt wurde und die Geldstrafen nicht zahlen konnte. Der kleineJeremy-Luca ist vorübergehend in einer Pflegefamilie untergebracht,noch bis Mitte Oktober sitzt Stefanie in der JustizvollzugsanstaltKöln. Stefanie ist einer von fast 1000 Menschen in Deutschland, diewegen Schwarzfahrens im Gefängnis sitzen - oftmals sind eseinkommensschwache Menschen, die sich die Tickets zur Arbeit schlichtnicht leisten können. Abgesehen von den Einzelschicksalen sindErsatzfreiheitsstrafen für Schwarzfahrer auch eine immense Belastungfür die Staatskasse: Hartz-IV-Empfängern beispielweise werden proHafttag 10 Euro Strafe erlassen, ihre Unterbringung kostet denSteuerzahler aber fast 150 Euro - täglich. Die Gefängniskosten fürinhaftierte Schwarzfahrer summieren sich so pro Jahr auf mehr als 50Millionen Euro. Sollte das Schwarzfahren wirklich eine Straftatbleiben oder wäre es für alle Beteiligten die besser Lösung, wenn eszur Ordnungswidrigkeit herabgestuft würde? Darüber diskutiert SteffenHallaschka am Mittwoch mit dem Bundestagsabgeordneten Niema Movassat(Die Linke), dem bayerischen Justizminister Dr. Winfried Bausback(CSU) und Geoffrey Brandl, der bereits sechsmal wegen Schwarzfahrensim Gefängnis saß.Tausende Verletzungen jährlich: Wie Eltern ihre Kinder vorVerbrennungen und Verbrühungen schützen könnenEs sollte eine gemütliche Grillparty zur Fußball-WM werden - dochfür den heute 13-jährigen Leonhard Scholz und seine Eltern wurde dasFest zum Drama: Am Tag des Eröffnungsspiel der WM 2006 erlittenLeonhard und seine Eltern schwerste, lebensgefährlicheBrandverletzungen - sein Vater hatte Spiritus auf den Grill gekippt.Die Stichflamme verbrannte den damals fast zwei Jahre alten Jungen imGesicht, am Oberkörper, den Armen und den Beinen. Eine Woche lang lagLeonhard im Koma. Jedes Jahr müssen etwa 56.000 Kinder aufgrund vonVerbrennungen und Verbrühungen im Krankenhaus behandelt werden. Waskönnen Eltern tun, um ihre Kinder vor solchen Verletzungen zuschützen? Darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live mitLeonhards Mutter Katrin Scholz und Susanne Falk vom Verein"Paulinchen e.V.", der sich für brandverletzte Kinder einsetzt.Außerdem in der Sendung:Die zweite "Kelly Family" auf Tour: Angelo Kelly und Sohn Gabrielzu Gast bei stern TVDas große stern TV-Kleiderfasten: Wie geht es Ioana und Özben nachMonaten ohne Shopping?