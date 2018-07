stern TV - Mittwoch, 18. Juli 2018, 22:15 Uhr bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Nach Schockdiagnose: Wie sich Ex-Bachelorette JessicaPaszka jetzt vor Hautkrebs schütztJessica Paszka - jahrelang war die ehemalige Bachelorette eineechte Sonnenanbeterin: "Ich bin selbst nach Solarium undBräunungsbeschleuniger noch in die Sonne gegangen", sagt die28-Jährige, "ich habe alles dafür getan, braun zu sein." Bei einerRoutineuntersuchung dann der Schock: Ihr Hautarzt entdeckt einauffälliges Muttermal, Paszka wird vor Ort sofort operiert. DreiEingriffe muss die Bachelorette über sich ergehen lassen - und hatGlück: Noch hat sich kein Hautkrebs entwickelt. Doch seitdem ist siegewarnt: Inzwischen geht Jessica Paszka regelmäßig zurHautkrebsvorsorge. Auf welche Warnzeichen man achten sollte und wieman sich vor Hautkrebs schützen kann: Darüber spricht SteffenHallaschka am Mittwoch mit Jessica Paszka und der Hautärztin Dr. UtaSchlossberger.Schrott oder Schnäppchen? Die große stern TV-KofferversteigerungSeit mehr als 20 Jahren ist sie fester Bestandteil von stern TV:die traditionelle Versteigerung von verlorengegangenem Fluggepäck.Jedes Jahr auf's Neue kann das stern TV-Studiopublikum Kofferersteigern, die an Flughäfen nicht von ihren Besitzern abgeholtworden sind - allerdings ohne zu wissen, was sich darin befindet. Wassteckt dieses Jahr in den Koffern: wertvoller Schmuck, seltene Vasen- oder doch nur dreckige Unterwäsche? Das Ergebnis: Mittwoch beistern TV.Außerdem in der Sendung:Todesfalle Swimming Pool: Der große stern TV-Sicherheitstest unddie dramatischen ErgebnisseWie eine deutsche Krankenschwester Kindersklaven in Ghana einneues Leben ermöglichtGeboren nach verrücktem stern TV-Urlaub: Wie es dem"Mallorca-Baby" und seinen Eltern gehtDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de undwww.iutv.dePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell