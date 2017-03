stern TV - Mittwoch, 15. März 2017, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Streit mit der Türkei eskaliert: Wie Erdogan-Gegnerdie aktuelle Krise beurteilenEine so große Resonanz gab es selten: Nach der sternTV-Berichterstattung über den umstrittenen türkischen Wahlkampf inDeutschland, bei der vergangene Woche vor allem die Erdogan-Anhängerzu Wort kamen, haben sich mehrere tausend Zuschauer in der Redaktiongemeldet. Viele von ihnen äußern sich in ihren Mails allerdingskritisch über Erdogan und seine Politik. Warum? Wie stehen sie zu denAuftritten türkischer Minister in Deutschland? Was sagen sie zu denaktuellen Entwicklungen in der Türkei? Und wie beurteilen sie denStreit zwischen den Niederlanden und der Türkei, der durch dasEinreiseverbot für den türkischen Außenminister eskaliert ist? ZuGast in der Sendung ist der Vize-Präsident des EuropäischenParlaments Alexander Graf Lambsdorff. Er ist dafür, dass dieEuropäische Union gemeinsam ein Verbot türkischer Wahlkampfauftrittein der EU beschließt. Bei stern TV trifft der FDP-Politiker auf denAKP-Abgeordneten Mustafa Yeneroglu.Ravioli im Test: So unterschiedlich schmeckt der Dosen-KlassikerEs ist ein Fertiggericht, das bei vielen Deutschen positiveKindheitserinnerungen weckt. Und noch immer kommen Dosen-Ravioli invielen Familien regelmäßig auf den Tisch. Nach eigenen Angabenverkauft allein Maggi jedes Jahr rund 40 Millionen Dosen mit denbeliebten Teigtaschen. Doch wie gut schmecken sie wirklich? Was istdrin in der Konserve mit Kult-Status, die seit den 1950er Jahren indeutschen Supermärkten steht? Und wer schneidet besser ab - das teureMarkengericht oder die preisgünstigen Nachahmerprodukte? Gemeinsammit Lebensmittelchemiker Dr. Ulrich Nehring hat stern TV insgesamtelf Produkte des Klassikers unter die Lupe genommen. Was dabeiherauskam - der Ravioli-Test und seine überraschenden Ergebnisse:Mittwoch live bei stern TV.Diagnose Down-Syndrom: Wenn Eltern sich für ein behindertes KindentscheidenEs war eine bewegende E-Mail, die die stern TV-Redaktion voreinigen Wochen erreicht hat: "Wir möchten anderen Eltern Mut machen,sich trotz aller Widrigkeiten und Ängste für ihr Kind zuentscheiden", schrieb Susie Mehler, die in der 22.Schwangerschaftswoche erfahren hatte, dass ihr zweites Kind dasDown-Syndrom hat. Die 37-Jährige hat sich dennoch für das Kindentschieden - und ist damit eine große Ausnahme. "Dass sich 90Prozent in so einem Fall für einen Abbruch entscheiden, schockiertmich nach wie vor", schrieb sie in ihrer Mail. "Deswegen würden wirunsere Geschichte gerne erzählen." Auch für sie sei die Entscheidungnatürlich nicht leicht gewesen. Und: "Ich bin mir nicht sicher, obwir das schaffen werden", sagt Susie Mehler, die sich vor derDiagnose nicht hätte vorstellen können, ein behindertes Kind zubekommen. "Aber zu dem Zeitpunkt, als wir es erfahren haben, da hatteich schon die Bewegungen im Bauch. Und die kann man nicht einfachignorieren." Wie schwierig die Entscheidung für ein Kind mitBehinderung war und was ihnen dabei geholfen hat, darüber sprichtSteffen Hallaschka live bei stern TV mit Susie Mehler und Dr.Elzbieta Szczebak vom Deutschen Down-Syndrom Infocenter.Umgangsboykott: Wenn Väter keinen Kontakt zu ihren Kindern habendürfenRené Pargmann ist verzweifelt. Seit zwei Jahren schon hat der38-Jährige seine Tochter nicht mehr gesehen. Von einem auf denanderen Tag wurden die Treffen mit Tochter Saphira immer wiederabgesagt. Seine Ex-Frau erhob plötzlich schwere Vorwürfe undbehauptete, René Pargmann habe seine Tochter geschlagen. Zwar wurdeder Vater am Ende freigesprochen, seine Tochter sieht er abertrotzdem nicht mehr. "Es gibt nichts Schlimmeres", sagt er. "Sie istTeil meines Lebens und ist nicht da." Ein Einzelfall ist RenéPargmann mit diesen Gefühlen nicht. Nach der sternTV-Berichterstattung über die schlechte Zahlungsmoralunterhaltspflichtiger Eltern haben sich hunderte Väter in derRedaktion gemeldet. Und viele haben nur einen Wunsch geäußert: Siewollen Kontakt zu ihren Kindern haben. "Ich möchte nicht nurfinanziell für meine Kinder da sein, ich möchte tatsächlich für sieda sein. Aber das ist leider nicht möglich", sagt auch Marco Krey ausOstfriesland. Er hat seine zwei Kinder - trotz jahrelanger Bemühungen- seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Gegen welche Widerstände dieVäter kämpfen und warum ihre Situation so oft aussichtlos ist -darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Marco Kreyund Daniel Niemeyer, der nach der Trennung von seiner Freundin dasalleinige Sorgerecht für seine Tochter erstritten hat. Außerdem zuGast in der Sendung: der Fachanwalt für Familienrecht Klaus Wille.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell