stern TV - Mittwoch, 09. Mai 2018, 22:15 Uhr live bei RTL Moderation: Steffen Hallaschka

Köln (ots) - Verheerende Zustände in Milchviehbetrieb: Warum hatdas Veterinäramt nicht gehandelt?Tote, schon verwesende Kühe liegen zwischen Tieren, die zum Melkenweggeführt werden - und niemanden scheint es zu interessieren: DieZustände in einem Milchviehbetrieb bei Stendal in Sachsen-Anhalt sindverheerend. Der Tierschutzverein "Soko Tierschutz" hat stern TVVideomaterial übergeben, das zeigt, welche Verwahrlosung in demBetrieb herrscht. Das Erschreckende: Obwohl der Verein bereits daszuständige Veterinäramt informiert hatte, hat sich lange nichts anden Zuständen geändert. stern TV hat den Betreiber des Hofes und dasVeterinäramt mit den Vorwürfen konfrontiert. Was sie zu denAnschuldigungen sagen: Mittwoch live bei stern TV. Im Studio zu Gastsind dann der Tierschützer Friedrich Mülln und die Tierärztin undGrünen-Politikerin Dr. Ophelia Nick.Auf Streife mit der Müllpolizei: Wie Berliner SicherheitsleuteJagd auf Müllsünder machenImmer wieder ziehen sie in Berlin-Neukölln ihre Runden und machenJagd auf Müllsünder: Frank Hetzke und Marian Florea. DieSicherheitsleute sind sogenannte "Müllsheriffs", im Auftrag desOrdnungsamtes versuchen sie, Menschen, die ihren Müll illegal auf derStraße entsorgen, auf frischer Tat zu ertappen. Die Politik will mitden Streifen das Müllchaos in Berlin eindämmen. Das Problem: Der Etatder Stadt gibt für noch weitreichendere Kontrollen nicht genug her -so kann die Müllpolizei oft nur die Stadtreinigung informieren, diesich dann um die Beseitigung kümmert, statt die Täter vor Ortdingfest zu machen. Doch wie reagieren Menschen, wenn sie ihrenillegal auf der Straße entsorgten Müll ungefragt zurückbekommen? Wirhaben den Test gemacht - das Ergebnis: Mittwoch live bei stern TV. ZuGast im Studio ist dann Martin Hikel (SPD), Bezirksbürgermeister vonBerlin-Neukölln.Außerdem in der Sendung:Er kämpft mit 2000 Ärzten gegen zu viel Zucker: Eckart vonHirschhausen live bei stern TVBaut der Körper wirklich 0,1 Promille pro Stunde ab? stern TVmacht zum Vatertag den Restalkohol-TestWarum zwei Berliner Bloggerinnen fast nur noch Kleidung tragen,die sie auf der Straße findenDie Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de undwww.iutv.dePressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell