Nach stern TV-Beitrag über sprechendes Spielzeug: Toys'r'Us nimmt Produkte aus dem Verkauf

Köln (ots) - Für die Eltern war es ein Schock: Gemeinsam mit demIT-Experten Tobias Schrödel hat stern TV gezeigt, wie einfach sichsprechendes Spielzeug von Fremden manipulieren lässt - und welcherGefahr Kinder damit ausgesetzt sind. "Jeder, der in Reichweite desGerätes ist, kann sich mit seinem Smartphone draufklicken und hatsofort Zugriff auf Mikrofon und Lautsprecher. Das ist die Wanze imKinderzimmer," sagt Schrödel. Und das kann fatale Folgen haben, wieder stern TV-Test mit versteckter Kamera beweist.Insgesamt sieben Kinder im Alter von drei bis acht Jahren werdendafür mit scheinbar harmlosem Spielzeug konfrontiert: mit demsprechenden Teddybären "Freddy", den jeder ganz regulär imSpielwarengeschäft kaufen kann. Und mit der inzwischen von derBundesnetzagentur verbotenen Puppe "Cayla". Via Bluetooth sind diebeiden mit einer Smartphone-App verbunden. Ist das Spielzeugallerdings nicht mit dem Handy der Eltern verbunden und ist eseingeschaltet, dann können auch Fremde die Bluetooth-Verbindungnutzen. "Die Hersteller wollen natürlich, dass die Nutzer sofortspielen können. Das bedeutet: Keine Passwörter eintippen, sondern nuranschalten. Nicht mehr", erklärt Schrödel, der nur wenige Klicksbenötigt, um das funkende Spielzeug mit dem eigenen Smartphone zukoppeln.Mit Hilfe eines zweiten Handys oder einer speziellen App kann derIT-Experte dann über den Lautsprecher an Puppe und Bär mit denKindern kommunizieren - und gibt ihnen aus der Ferne Anweisungen. Undtatsächlich haben die Kinder sechs Mal genau das gemacht, was TobiasSchrödel ihnen über das Spielzeug befohlen hat - sie sind vomHochbett gesprungen, haben die Tür geöffnet oder ein Passwortverraten.Als Folge des stern TV-Tests hat der Spielzeughändler Toys'r'Userklärt, sowohl den Teddybären "Freddy" als auch ein weiteressprechendes Spielzeug aus dem Verkauf zu nehmen. In einerschriftlichen Stellungnahme an stern TV erklärte das Unternehmen:"Anfang des Jahres hat unser Qualitätsmanagement auf Grund vonfestgestellten Sicherheitsmängeln (...) "Puppe Cayla" umgehend ausdem Verkauf genommen. Mit Ihrem Hinweis, dass selbigeSicherheitsmängel auch für das Produkt "My Friend Freddy Bear"gelten, haben wir unseren Vertrieb umgehend damit beauftragt, auchdieses Produkt und darüber hinaus vorsorglich ebenfalls das Produkt "I-QUE ROBOTER" aus dem Verkauf nehmen zu lassen."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell